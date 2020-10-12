Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut kimdir?

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Geçirdiği rahatsızlık sonrası uzun süredir tedavi gören Mehmet Abdi Bulut'un hayatını kaybetmesi üzerine çok sayıda kişi Bulut'un kaç yaşında olduğunu, ne zaman belediye başkanı seçildiğini araştırmaya başladı.

Peki, Mehmet Abdi Bulut kimdir ve kaç yaşında vefat etti?

Mehmet Abdi Bulut, 1967 yılında Kilis’te doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Kilis’te tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Mehmet Abdi Bulut

Avukatlık stajının ardından askerlik hizmetini 1991 yılında 223. dönem Asteğmen olarak Konya Personel Okulu Milli Savunma Bakanlığı İnş. Eml. Daire Başkanlığında tamamladı.

1993 yılından itibaren Kilis’te serbest avukatlık yaparken, 2004-2014 yılları arasında 2 dönem Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 5 yıl aradan sonra 2019 yılında 3. kez Kilis Belediye Başkanı olarak seçilen Av. Mehmet Bulut evli ve 3 çocuk babası. İyi derecede İngilizce bilmektedir.