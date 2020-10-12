Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Bulut, yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Üçüncü dönem Kilis Belediye Başkanlığı görevini yürüten Bulut, evli ve 3 çocuk babasıydı.

MEHMET ABDİ BULUT KİMDİR?

Mehmet Abdi Bulut, 1967 yılında Kilis’te doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Kilis’te tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Avukatlık stajının ardından askerlik hizmetini 1991 yılında 223. dönem Asteğmen olarak Konya Personel Okulu Milli Savunma Bakanlığı İnş. Eml. Daire Başkanlığında tamamladı.

1993 yılından itibaren Kilis’te serbest avukatlık yaparken, 2004-2014 yılları arasında 2 dönem Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 5 yıl aradan sonra 2019 yılında 3. kez Kilis Belediye Başkanı olarak seçilen Av. Mehmet Bulut evli ve 3 çocuk babası. İyi derecede İngilizce bilmektedir.