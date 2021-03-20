Gündem Kilise atılan roketlerin intikamı alındı 20den fazla PKK/YPG hedefi yerle bir edildi
KİLİS

Kilis'e atılan roketlerin intikamı alındı: 20'den fazla PKK/YPG hedefi yerle bir edildi

Güvenlik kaynakları, terör örgütünün Kilis'e attığı roketlere gereken cevabın verildiğini, Tel Rıfat'ta PKK/YPG'ye ait 20'den fazla hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden 18 Mart günü Kilis'e 2 roket atıldı.

Atılan roketler boş araziye düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'e düşen roketlerle ilgili "Yapılan saldırı tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını yine haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG'ye söz konusu saldırının ardından "verilen cevabın" detayları ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, düşen roketlerin hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, saldırının gerçekleştiği değerlendirilen noktalara cezalandırma atışları yaptı.

Saldırının yapıldığı yerlerle birlikte Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefler TSK'ya ait ateş destek vasıtalarınca vuruldu. Ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarla terör örgütüne ait 20'den fazla hedef imha edildi. Atışlar sonucu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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