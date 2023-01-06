Kilis'te 1 yılda 1548 kaçak göçmen yakalandı

Burdur'da drift atan traktör sürücüsüne ceza

Burdur'da drift atan traktör sürücüsüne 21 bin 729 TL ceza uygulandı. Burdur Şeker Fabrikası önünde drift atan traktör sürücüsüne drift atmaktan 20 bin 342, sigortasız araç kullanmaktan 436 ve muayenesiz araç kullanmaktan 951 lira olmak üzere toplam 21 bin 729 lira para cezası uygulandı. Traktör 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

