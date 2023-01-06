Gündem Kiliste 1 yılda 1548 kaçak göçmen yakalandı
KİLİS

Kilis'te 1 yılda 1548 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te, 2022 yılında 1548 kaçak göçmen yakalanırken, 99 organizatörlük şüphelisi de gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, kimlik tespiti ve parmak izi işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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Haber Merkezi DHA
Kiliste 1 yılda 1548 kaçak göçmen yakalandı
Yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2022'de sınır hattı bölgesinde yaptıkları çalışmalarda, Ocak-Aralık aylarında 1548 kaçak göçmeni yakaladı.


Kaçak göçmenler, kimlik tespiti ve parmak izi işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce sınır dışı edildi.

Jandarma ekipleri, göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettiği belirlenen 99 şüpheliyi ise gözaltına aldı.


Kaçak göçmenlerin geçişleri sırasında kullanıldığı belirlenen 43 farklı marka ve plakalı araç, 7 termal gece ve gündüz dürbünü ile 4 el telsizine de el koyuldu.

Tırın dorsesindeki plastik boruların arasına gizlenen 150 düzensiz göçmen yakalandı
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Polis ekipleri, 06 DK 4226 plakalı tırın içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu ihbarını aldı.
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Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Ülker Sokakta durdurulan tırın dorsesinde plastik boruların arasına saklanan 150 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
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Otobüslerle Yarımca Göçmen Kaçakçılığıyla ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenlerin adli ve idari işlemler tamamlanınca geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.
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Tırın dorsesindeki plastik boruların arasına gizlenen 150 düzensiz göçmen yakalandı
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Tırın dorsesindeki plastik boruların arasına gizlenen 150 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir tırın dorsesinde plastik boruların arasına gizlenen 150 düzensiz göçmen yakalandı.


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