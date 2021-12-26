Gündem Kiliste 3 ayaklı oğlak görenleri şaşkına çeviriyor
KİLİS

Kilis’te 3 ayaklı oğlak görenleri şaşkına çeviriyor

Kilis’in Polateli ilçesinde bir keçi 3 ayaklı oğlak dünyaya getirdi. Oğlak, bir ayağı eksik olmasına rağmen yürüyerek annesinden süt içmeye gidip gelebiliyor. Ahırda tek başına dolaşabilen sevimli oğlak, görenleri şaşkına çeviriyor.

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Haber Merkezi İHA
Kilis’te 3 ayaklı oğlak görenleri şaşkına çeviriyor
Kilis’te 3 ayaklı oğlak görenleri şaşkına çeviriyor

Kilis’in Polateli ilçesi Dümbüllü Köyünde yaşayan hayvan yetiştiricisi Ahmet Karakaplan, keçisinin 3 ayaklı oğlan dünyaya getirdiğini fark etti. 3 ayaklı oğlağı gördükten şaşkına dönen hayvan yetiştiricisi Karakaplan, sevimli oğlağın sağlık probleminin olmadığını söyledi. 3 ayaklı olmasına rağmen rahatlıkla dolaşabilen sevimli oğlak ise görenleri şaşkına çeviriyor.



“İlk defa başımıza böyle bir olay geldi”


Uzun zamandır hayvancılıkla uğraştığını ifade eden Ahmet Karakaplan, keçisinin 3 ayaklı oğlak doğurduğunu belirtti. Karakaplan, sevimli oğlağın sağlık probleminin olmadığını sözlerine ekleyerek, “Uzun zamandan bu yana hayvancılıkla uğraşıyorum. İlk defa başımıza böyle bir olay geldi. Keçimiz dün doğum yaptı. Ahıra gidip baktığımda 3 ayaklı bir oğlak olduğunu gördüm. Oğlağın, herhangi bir sağlık problemi yok. Annesinin sütünü emiyor. Oğlağı satmayı düşünmüyorum. Annesi ile ölene kadar yanında kalacak” diye konuştu.


Öte yandan ahırda tek başına dolaşabilen sevimli oğlak, Karakaplan ailesinin sevinç kaynağı oldu.

70 bin yıl sonra bir ilk: Leonard'ı görüntülemeyi başardılar
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Bir Çin uydusu 70 bin yıl sonra ilk defa Dünya'nın yakınından geçen Leonard isimli kuyrukluyıldızı görüntülemeyi başardı.
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Söz konusu görüntü Çinli teknoloji şirketi Origin Space tarafından fırlatılan küçük bir uydu olan Yangwang 1 tarafından çekildi.
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70 bin yıl sonra ilk defa Dünya'nın yakınından geçen Leonard'ın bulunduğu kare aynı zamanda Kuzey Işıkları'na da ev sahipliği yaptı.
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Leonard en son 70 bin yıl önce iç güneş sisteminde ortaya çıktı. Başka bir deyişle kuyrukluyıldız 70 bin yıllık bir güneş yörüngesinde.
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Bu, hiperbolik bir yörüngede olduğu için Leonard'ın son yörüngesi olacak, yani Leonard Güneş'e yaklaşımından sonra güneş sistemini terk edecek.
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Leonard, Ocak 2021'de astronom Gregory Leonard tarafından keşfedilmiş ve keşfe imza atan bilim insanının adını almıştı.
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Leonard muhtemelen son 35 bin yılını güneşe doğru seyahat ederek geçirdi ve 3 Ocak'ta yıldızımıza en yakın noktaya geldiğinde onu bir daha görmeyeceğiz.
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Başka bir deyişle saniyede 71 kilometre hızla ilerleyen Leonard Güneşe en yakın olduğu noktaya, yani günberiye 3 Ocak'ta ulaşacak.
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DÜNYA İÇİN TEHDİT OLUŞTURMUYOR<br><br>Bilim insanları kuyrukluyıldızın gezegenimiz için herhangi bir risk taşımadığının altını çiziyor.
70 bin yıl sonra bir ilk: Leonard'ı görüntülemeyi başardılar
Çin uzay aracı 70 bin yıl sora ilk defa dünyanın yakınından geçen kuyrukluyıldız Leonard'ı görüntülemeyi başardı. O anlar merakla bekleyen takipçilere büyük heyecan yaşattı.

Dünyanın ilk çift modlu aracı: Hem otobüs hem tren
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Hem karayolunda, hem de demiryolunda kullanılabilen dünyanın ilk çift modlu aracı, Japonya'nın Tokushima şehrindeki Kaiyo kasabasında halka açılmaya hazırlanıyor.
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DMV isimli araç, bir minibüse benziyor ve yolda normal kauçuk lastiklerle çalışıyor. Ancak bir kavşak noktasına geldiğinde, çelik tekerlekler aracın altından raylara inerek onu etkin bir şekilde bir tren vagonuna dönüştüyor.
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DMV'leri işleten Asa Sahil Demiryolu şirketinin CEO'su Shigeki Miura; araçların, yerel ulaşım şirketlerinin kâr elde etmek için mücadele ettiği, nüfusu yaşlanan ve küçülen Kaiyo gibi küçük kasabalara yardımcı olabileceğini söyledi.
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CEO, Reuters'a verdiği demeçte, \"Bu (DMV) yerel halka otobüs olarak ulaşabilir ve onları demiryoluna da taşıyabilir. Özellikle nüfusu yaşlanan kırsal alanlarda, bunun çok iyi bir toplu taşıma şekli olmasını bekliyoruz.\" ifadelerini kullandı.
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DMV ARAÇLARI NELER SUNUYOR<br>Asa Sahil Demiryolu, DMV'nin 21 yolcu taşıyabileceğini, demiryolu raylarında 60 kmsa hızla hareket edebileceğini ve halka açık yollarda yaklaşık 100 kmsa hızla gidebileceğini söyledi.
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Dizel yakıtla çalışan ve farklı renklerde olan küçük araç filosu, Japonya'nın güneyindeki Şikoku adasının kıyılarının bir kısmı boyunca ilerleyecek ve birkaç küçük kasabayı birbirine bağlayacak.
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EO Miura; projenin, dünyanın dört bir yanındaki demiryolu hayranlarını, Japonya'yı ziyaret etmeye teşvik edeceğini umduğunu söyledi.
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Hem otobüs hem tren
Dünyanın ilk çift modlu aracı: Hem otobüs hem tren
Hem karayolunda, hem de demiryolunda gidebilen dünyanın ilk çift modlu aracı, Japonya'da hizmet vermeye başladı. DMV bir minibüse benziyor ve yolda sıradan lastiklerle çalışıyor. Ancak şanzıman söz konusu olduğunda, çelik tekerlekler aracın altından raya iniyor ve onu bir tren kutusuna dönüştürüyor.

Operasyonların 'gizli kahramanı' dedektör köpekler: Hangi eğitimleri alıyorlar?
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Emniyet Genel Müdürlüğünün dedektör köpekleri, narkotik, terör ve kaçakçılık suçlarıyla mücadelede polisin başarılı operasyonlarına büyük katkı sağlıyor.<br>
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Suçluların yakalanması ve suç delillerinin bulunmasında aktif rol alan dedektör köpekler, Gölbaşı'ndaki Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı Köpek Eğitim Merkezi (KEM) Şube Müdürlüğünde uzmanlar tarafından sıkı eğitimden geçiriliyor.<br>
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Şube müdürlüğünde dedektör köpeklerine narkotik madde arama, kadavra arama, asayiş devriye, çay-tütün arama ve canlı insan arama eğitimleri veriliyor.<br>
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KEM Eğitim ve Planlama Büro Amirliği Komiseri Kürşat Samet Özkan, yaptığı açıklamada, görev köpeklerinin üretim, satın alma ve hibe yoluyla temin edildiğini anlattı.<br>
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Polis görev köpekleri için sağlıklı, arama-bulma ve oyun oynama güdüsü gelişmiş, uyumlu ve sosyal olanların tercih edildiğini ifade eden Özkan, köpeklerin huyunun dengeli, karakterinin sağlam olması gerektiğini bildirdi.<br>
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Özkan, \"Merkezimizde, Belçika Malinois, Alman Çoban Köpeği, Labrador, Golden, Cocker ve Border Collie cinsi köpekler bulunmaktadır. Köpek Eğitim Merkezinde, bir köpeğin anne sütünden kesildikten sonra eğitimi başlar. 3, 6, 9 ile 12. aylarda yeterlik testine tabi tutulurlar. Testi geçen köpekler, bir sonraki aşama için amacına uygun olarak eğitilmeye devam eder.\" dedi.<br>
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Uyuşturucu, patlayıcı madde ya da diğer branşlara yönelik koku tanıtımının, köpeğin avlanma ve oyun oynama içgüdüsü kullanılarak yapıldığını anlatan Özkan, şunları kaydetti:<br>
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\"Suç ve suçluyla mücadelede kullanılan görev köpeklerimiz, birçok operasyonun gizli kahramanı olmuşlardır. Görev köpeklerimizden daha iyi sonuç veren dedektör henüz yapılamadı. Görev arkadaşlarımız Emniyetimizin göz bebeğidir. Görev köpeği olamayacak derecede yaşlanan ve sağlıkları bozulan köpekler, sorumluluğunu alabilecek ve bakımlarını yapabilecek imkanlara sahip vatandaşımıza hibe olarak verilmektedir.\"<br>
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Operasyonların 'gizli kahramanı' dedektör köpekler: Hangi eğitimleri alıyorlar?
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünün dedektör köpekleri, narkotik, terör ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele operasyonlarına büyük katkı sağlıyor. Suçluların yakalanması ve suç delillerinin bulunmasında aktif rol alan dedektör köpekler, uzmanlar tarafından sıkı eğitimden geçiriliyor.


Herkes gitti o kaldı

Herkes gitti o kaldı

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