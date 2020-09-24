Kilis'te askeri araç devrildi: 5'i asker 16 kişi yaralandı

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Çanakkale'de bulunan barajın suyu azaldı: Havzasından midye tarlası çıktı

Çanakkale'de bulunan Atikhisar Barajı'nda kuraklık nedeniyle taşlara tutunmuş çok sayıda midye görünür hale geldi. ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Anıl Odabaşı, "Zebra midyesi bulunduğu bölgede oldukça fazla ürüyor. Bu da özellikle barajların su alan yerlerinin tıkanması, tüm sert yüzeylerin kaplanması, habitatların üstünün örtülmesi gibi bazı problemlere yol açıyor" dedi.