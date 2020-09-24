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KİLİS

Kilis'te askeri araç devrildi: 5'i asker 16 kişi yaralandı

Kilis'te sınırdan kaçak olarak geçerken, yakalanan Suriyelilerin taşındığı askeri araç devrildi. Kazada 5'i asker 16 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5'i asker 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sınır hattında görev yapan askerler, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren bir grup Suriyeli düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenleri Demirışık Hudut Karakolu'na götüren askeri aracın devrilmesi sonucu 5'i asker 16 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

DHA

Öte yandan 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman ile Kilis 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruç, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

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