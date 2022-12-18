Kilis’te facianın eşiğinden dönüldü: Alev alan araçtaki üç kişi son anda kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 46 ER 551 plakalı otomobil Kilis-Öncüpınar Karayolunda seyir halinde iken 27 PT 629 plakalı tıra arkadan çarptıktan sonra park halindeki çimento yüklü dorseye vurdu.
Otomobildeki 3 kişi çevreden yetişenler tarafından otomobilden çıkartıldı. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yaralanan otomobil M.K. M.S. ile F.A. ambulanslarla Kilis Prof. Dr. Aleaddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi atına alındı.
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Yangın, saat 20.00 sıralarında Velibaba Mahallesi Aydos Caddesindeki bir sitede bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi.
İddiaya göre, eşinden boşandıktan sonra evde yalnız yaşayan Adem Arslanboğa, henüz bilinmeyen nedenle bazı camları kırıp, evi ateşe verdi.
Ardından komşularına evi yaktığını söyleyen Arslanboğa, sokaktan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın sırasında evde maddi hasar meydana gelirken, apartman sakinlerinden birinin bebeği dumandan etkilendi. Bebek sağlık ekiplerince ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.
Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldıktan sonra evi yaktığı iddia edilen Adem Arslanboğa sokağa geri döndü. Arslanboğa, sokakta site sakinlerine ve alt komşusuna tehditler savurdu. Gerginlik, Adem Arslanboğanın uzaklaştırılması ile sona erdi.
Defalarca şikayet ettiğini belirten Adem Arslanboğanın alt komşusu Lilianna Balkansu, “Biz 10 dakika önce eve geldik. Her zamanki gibi kapıyı çarparak eve girdi. Eşim de balkona çıktı o arada. O da karşıda kaldırımda oturuyordu. Eşime, Evi yaktım, itfaiyeye haber verin dedi. İtfaiyeyi, polisi ve ambulansı aradım. Daha önce de böyle vakalar oldu. Benim çok uzaklaştırma kararım var bununla ilgili. Beni tehdit etti, elinde bir cam parçası vardı. Eşimin onu itmesi ile yüzümü kurtardım. Az önce de insanların içerisinde kezzap atmakla tehdit etti. Seni tanımaz hale getiririm dedi. Kendisi uyuşturucu bağımlısı, eşi de onu terk etti. Bütün bina sakinleri ile imza topladık, uzaklaştırma aldırmak için. Eşim işini bıraktı bunun için, bana zarar gelmemesi için. Eşi rahatsız oldu kimse yardım etmedi. Ben yardım ettim, çocuklarına baktım dedi.
Pendik'te yangın paniği: Evimi yaktım itfaiyeye haber verin
Pendik'te madde bağımlısı olduğu iddia edilen Adem Arslanboğa, tek başına yaşadığı evi yaktı. Polis gittikten sonra olay yerinde ortaya çıkan Adem Arslanboğa, apartman sakinleri ile tartıştı. Yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.
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Kaza, saat 04.00 sıralarında İstanbul Çevre Yolu Fikirtepe mevkisinde meydana geldi.
Edirne istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 RJ 6725 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, kaza yapan otomobilin içinde kimsenin olmadığı görülürken, sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
Ekipler büyük çapta hasarlı olan otomobil çevresinde inceleme yaparken, kazadan dakikalar sonra beliren bir kişi, sürücü olduğunu ileri sürdü.
Ambulansa binen bu kişinin herhangi bir yarasının olmadığını fark eden polis ekipleri, durumu şüpheli bularak inceleme başlattı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.
Kadıköy’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Kaçan sürücü dakikalar sonra geri geldi
Kadıköy, İstanbul Çevre Yolu'nda seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından sürücünün kaçtığı iddia edilirken, dakikalar sonra olay yerine gelen kişi, sürücü olduğunu ileri sürerek ambulansa bindi. Bu durumu şüpheli gören polis inceleme başlattı.
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Olay İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi.
İnegöl den Alanyurt’a seyreden sürücü Suat Y.(37), yönetimindeki 16 APG 993 plakalı otomobilini, aynı yöne kendi aracıyla seyir halinde olan polisin aracının üzerine sürdü.
Polis, manevra yaparak kazayı önledi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı.
İhbar üzerine meslektaşları da polis otolarıyla sürücüyü durdurmak istediler. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonucu, 16 APG 993 plakalı otomobil Orhaniye mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde durduruldu.
Sürücünün aracı polis ekiplerince arandı. Sürücü Suat Y. Sabaha kadar arayın. Çağıralım ehliyetli birini, yürüyüp gidelim buradan. Kız arkadaşım var arabada niye bu kadar uzatıyoruz ki. İşlemimi yapın, gidelim buradan. Bizi yaktınız memur bey. Üfleyeceğimiz bir şey varsa üfleyelim hemen buradan gidelim. Yedik mi cezayı? dedi.
Yapılan alkol testi sonucu sürücünün, 2.30 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesi olmadığı tespit edildi.
Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 Bin 674 TL cezai işlem uygulanırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kovalamaca sonucu yakalanan alkollü ve ehliyetsiz sürücü: Bizi yaktınız memur bey
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evine gitmekte olan polisin önüne aracını sürüp kaçan sürücünün 2.30 promül alkollü olduğu tespit edildi. Kovalamacada yakalanıp "Bizi yaktınız memur bey" diyen sürücüye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 5 bin 497 TL cezai işlem uygulandı.