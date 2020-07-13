Kilis haberler: Kilis'te maske takmak zorunlu mu? Kilis'te maske takma zorunluluğu getirildi Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi. İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerden biri de maske kullanımı zorunluluğu oldu.

Haber Merkezi 13 Temmuz 2020, 22:52 Son Güncelleme: 13 Temmuz 2020, 23:09 AA