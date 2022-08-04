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KİLİS

Kilis'te PKK/YPG'li terörist yakalandı

Kilis'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YPG üyesi şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Kiliste PKK/YPGli terörist yakalandı
Ekipler adresini belirlediği şüpheliyi, düzenlediği operasyonla yakaladı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, geçmişte Suriye'de terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösteren ve ismi açıklanmayan Suriye uyruklu şüphelinin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yaparak, Kilis'te yaşadığı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler adresini belirlediği şüpheliyi, düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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