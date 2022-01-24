Gündem Kiliste roketlerin hedefi olan camide saldırının izleri silindi
KİLİS

Kilis’te roketlerin hedefi olan camide saldırının izleri silindi

Kilis’te 4 yıl önce terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan roketli saldırı ile 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin yaralandığı Çalık Camii’nde saldırının izleri silindi. Caminin zarar gördüğü ana dair fotoğraflar ise oluşturulan müzede sergileniyor.

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Haber Merkezi İHA
Kilis’te roketlerin hedefi olan camide saldırının izleri silindi
Kilis’te roketlerin hedefi olan camide saldırının izleri silindi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sırasında terör örgütü PKK/YPG tarafından 24 Ocak 2018 tarihinde akşam namazı sırasında Çalık Camii’ne roketli saldırı yapılmıştı. Saldırıda Muzaffer Aydemir ile Suriye uyruklu Tarık Tabbak hayatını kaybederken, 2’si cami görevlisi 9 kişi yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 1 yıl içerisinde onarım ve restorasyonu yapılan Çalık Camii ibadete açılmıştı. Caminin saldırı esnasında zarar gören malzemeleri ile fotoğraflarından oluşan bir mini müze de oluşturuldu.

Saldırıda yaralanan cami cemaatinden Mehmet Zeki Karcı, bir daha Allah’ın o günleri kendilerine tekrar yaşatmaması temennisinde bulunarak, “Her zaman camiye girdiğimiz zaman o anı hatırlıyoruz. Unutmuş değiliz. Akşam namazından çıkıyorduk, kapıdan çıkarken bomba düştü. Cemaatten iki arkadaşımız öldü, 9 kişi de yaralandı. Teröristleri Allah kahretsin, bizim suçumuz günahımız yok. Benim sol baldırımda 25 santim yırtılma vardı, plastik cerrah dikti. Yaralar iyi olmayınca çok çile çektim” dedi.
Cami imam hatibi İbrahim Halil Ağbayram ise saldırı akşamını hiç unutmadıklarını ifade ederek, “Her camiye girdiğimizde o anı yeniden hatırlıyoruz. Unutmadık, unutmayacağız” diye konuştu.

Öte yandan, saldırıya uğrayan camiye hattat Mahmut Şahin ve öğrencileri tarafından İsm-i Celal, İsm-i Nebi, Cihar Yar-i Güzin takımlarının asılması camiye ayrı bir hava kattı.

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