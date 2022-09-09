Gündem Kiliste terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı
KİLİS

Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı

Kilis'te jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen kişi yakalanıp, tutuklandı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Kiliste terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı
DEAŞ üyesi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren bir kişinin kentte yaşadığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, kent merkezinde takibe aldığı şüpheliyi, düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DEAŞ'lı sözde üst düzey yönetici adliyeye sevk edildi
OYNAT 00:21
DEAŞ'lı sözde üst düzey yönetici adliyeye sevk edildi
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, terör örgütü DEAŞ'ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye'de yakalandığını açıkladı.

Teröristin yakalandığında, kılık değiştirmek için kafasında peruk olduğu görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından sözde üst düzey yönetici Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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