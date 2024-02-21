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Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi bir kişi daha tutuklandı

Kilis'te, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor. Suriye uyruklu S.D'nin 2018 yılında Suriye'nin Rakka ve Münbiç bölgelerinde silahlı eğitim aldıktan sonra terör örgütü PKK/PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğünü tespit eden ekipler, zanlıyı Elbeyli ilçesinde yakaladı.Terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

10:11 - 21/02/2024 Çarşamba
AA
Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi bir kişi daha tutuklandı
Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi bir kişi daha tutuklandı

Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Suriye uyruklu S.D'nin 2018 yılında Suriye'nin Rakka ve Münbiç bölgelerinde silahlı eğitim aldıktan sonra terör örgütü PKK/PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğünü tespit eden ekipler, zanlıyı Elbeyli ilçesinde yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



#Kilis
#pkk
#terör
#zanlı
2 saat önce
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