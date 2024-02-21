Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi bir kişi daha tutuklandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan şahısları Dem Parti Esenyurt ilçe merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Aramalarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan fotoğraf ve posterleri ile şahıslara ait dijital materyal de ele geçirildi.