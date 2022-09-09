Gündem Kiliste uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden sekizi tutuklandı
KİLİS

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden sekizi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kiliste uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden sekizi tutuklandı
Arşiv.

Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 160 gram metamfetamin, 0,79 gram esrar, 867 adet captagon, üç ruhsatsız tabanca, üç kurusıkı tabanca, iki pompalı av tüfeği, 10 tabanca şarjörü, 361 tabanca fişeği, üç pompalı av tüfeği fişeği, iki hançer ve iki muşta ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden sekizi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giresun’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
GÜNDEM
Giresun’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Bakan Soylu: 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 75 şüpheli gözaltında
GÜNDEM
Bakan Soylu: 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 75 şüpheli gözaltında

Hastaneden kaçtım

'Hastaneden kaçtım'

​Yine tekerlekli sandalyeyle konser verdi.
Bayrampaşada yangın paniği

Bayrampaşa'da
yangın paniği

​Çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.
YouTubedan LGBT sansürü

​Yeni Şafak'ın LGBT dosyasını engelleyemeyince yasağa sarıldılar.

​Bakan Soylu: Şu ana kadar 75 şüpheli gözaltında.

​Siparişler 19 kat arttı.

​Tacizci Miçotakis Batı'dan destek dilendi.

​İYİ Parti, HDP ile anılmak istemiyor.

​Türkiye, G20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke.
'Rüzgarı Seveceksin'

'Rüzgarı Seveceksin'

​Manga grubunun solistinden 'Hürkuş'a özel şarkı: Selçuk Bayraktar klip hazırlatarak paylaştı.

​Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü İngiliz basınında.

​Polonya: Tüm devletlere tek politika dayatılamaz.

​AB, BM ve Belçika ayrı ayrı fonladı.

Mağlubiyetle başladık

Mağlubiyetle başladık

​Trabzonspor, Avrupa Ligi ilk maçında Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu.
Son dakikada güldük

Son dakikada güldük

​Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.