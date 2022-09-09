Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden sekizi tutuklandı

Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 160 gram metamfetamin, 0,79 gram esrar, 867 adet captagon, üç ruhsatsız tabanca, üç kurusıkı tabanca, iki pompalı av tüfeği, 10 tabanca şarjörü, 361 tabanca fişeği, üç pompalı av tüfeği fişeği, iki hançer ve iki muşta ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden sekizi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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