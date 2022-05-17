Gündem Kilisteki mayın patlamasıyla ilgili sekiz sanığın yargılanması devam ediyor
KİLİS

Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili sekiz sanığın yargılanması devam ediyor

Kilis sınır hattında 2017'de mühendis Mehmet Akcan'ın hayatını kaybettiği mayın patlamasıyla ilgili FETÖ hükümlüsü, dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay Yarbay M.O.A. ile diğer yedi sanığın yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

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Haber Merkezi AA
Kilisteki mayın patlamasıyla ilgili sekiz sanığın yargılanması devam ediyor
Arşiv.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar M.O.A. ve M.Ş. ile diğer sanık avukatları Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz yargılanan eski kurmay yarbay M.O.A, suçlamaları kabul etmeyerek önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi.

Sanık M.Ş. de aleyhindeki iddiaları kabul etmediğini belirterek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, olayda başka sorumluluğu tespit edilen ya da edilecek olanlarla ilgili gereğinin yapılması için başsavcılığa yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.

Olay

Kilis'te mühendis Mehmet Akcan, 23 Ağustos 2017'de, Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar çalışmalarını kontrol ederken aracıyla mayının üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

FETÖ'den ihraç edilen dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay Yarbay M.O.A. hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme" suçundan müebbet ve diğer sanıklar M.Ş, H.O, A.Ü, M.S, M.G.İ, N.Y. ve S.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu.

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