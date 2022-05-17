Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili sekiz sanığın yargılanması devam ediyor

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar M.O.A. ve M.Ş. ile diğer sanık avukatları Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz yargılanan eski kurmay yarbay M.O.A, suçlamaları kabul etmeyerek önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi.

Sanık M.Ş. de aleyhindeki iddiaları kabul etmediğini belirterek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, olayda başka sorumluluğu tespit edilen ya da edilecek olanlarla ilgili gereğinin yapılması için başsavcılığa yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.

Olay

Kilis'te mühendis Mehmet Akcan, 23 Ağustos 2017'de, Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar çalışmalarını kontrol ederken aracıyla mayının üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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FETÖ'den ihraç edilen dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay Yarbay M.O.A. hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme" suçundan müebbet ve diğer sanıklar M.Ş, H.O, A.Ü, M.S, M.G.İ, N.Y. ve S.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu.

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