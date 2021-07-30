Kilis’teki orman yangını için seferberlik: Söndürme çalışmalarına Gaziantep itfaiyesinden destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kilis’te başlayan orman yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye geçti.

EKİPLER SEFERBER

Kilis’e bağlı Demirciler ve Gülbaba Kırsal Mahalleleri arasında çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangınla mücadele için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca kısa sürede destek verildi. Saat 14.00’da başlayan alevlerin kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara katılan itfaiye ekipleri, yangının ormanlık arazide yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerde faaliyetini sürdürüyor.





FOTOĞRAF 3 Yangın, Meşelik Mahallesi Pina Yarımadası Bodrum-Milas yolu üzerindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Otellere yakın noktada çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler canla başla yangını kontrol altına almaya çalışırken, yangın otellere yaklaştı. Olası bir tehlikeye karşı müşteriler otellerden teknelerle denizden tahliye ediliyor. Bodrum’da büyük panik: Yangın otellere yaklaştı müşteriler tahliye ediliyor Muğla'nın Bodrum ilçesinde otellere yakın bir noktada çıkan yangın otelleri tehdit edecek boyuta ulaşınca, otel müşterileri denizden tahliye edilmeye başlandı. BiP'te paylaş

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