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KİLİS

Kilis’teki orman yangını için seferberlik: Söndürme çalışmalarına Gaziantep itfaiyesinden destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kilis’te başlayan orman yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye geçti. Saat 14.00’da başlayan alevlerin kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara katılan itfaiye ekipleri, yangının ormanlık arazide yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerde faaliyetini sürdürüyor.

Haber Merkezi İHA
Kilis’teki orman yangını için seferberlik: Söndürme çalışmalarına Gaziantep itfaiyesinden destek
Söndürme çalışmalarına Gaziantep itfaiyesinden destek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kilis’te başlayan orman yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye geçti.

EKİPLER SEFERBER
Kilis’e bağlı Demirciler ve Gülbaba Kırsal Mahalleleri arasında çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangınla mücadele için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca kısa sürede destek verildi. Saat 14.00’da başlayan alevlerin kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara katılan itfaiye ekipleri, yangının ormanlık arazide yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerde faaliyetini sürdürüyor.


Bodrum’da büyük panik: Yangın otellere yaklaştı müşteriler tahliye ediliyor
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Yangın, Meşelik Mahallesi Pina Yarımadası Bodrum-Milas yolu üzerindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.
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Otellere yakın noktada çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler canla başla yangını kontrol altına almaya çalışırken, yangın otellere yaklaştı. Olası bir tehlikeye karşı müşteriler otellerden teknelerle denizden tahliye ediliyor.
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Bodrum’da büyük panik: Yangın otellere yaklaştı müşteriler tahliye ediliyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otellere yakın bir noktada çıkan yangın otelleri tehdit edecek boyuta ulaşınca, otel müşterileri denizden tahliye edilmeye başlandı.

Kilis'te çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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Kilis’in Gülbaba ve Demirciler köyü orasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Yangına 8 arazöz, 3 su tankı, 3 dozer, 10 itfaiye, 70 işçi, 5 teknik personel ile müdahale edildi.
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Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangın büyürken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
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Kilis'te çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Kilis'te orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


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