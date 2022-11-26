‘Kimyasal silah’ iftirasına yedi yıl altı ay hapis istendi

TSK’ya “kimyasal silah” iftirası atan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fincancı hakkında “terör örgütü propagandası yapma” suçundan iddianame düzenledi. İddianamede Fincancı için 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis istendi. İddianameyi kabul eden Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Fincancı’nın yargılanması İstanbul’da yapılacak.

UNVANINI KULLANDI

İddianamede, Fincancı’nın yayınına katıldığı Medya Haber TV’nin bölücü terör örgütü PKK’yla irtibatlı bir basın yayın kuruluşu olduğu ve burada örgüt lehine haberler yapıldığı belirtildi. Fincancı’nın savunmasında adli tıp uzmanı olduğunu, söz konusu canlı bağlantı ile PKK’ya yönelik propaganda yapmadığını iddia etmişse de, söz konusu bağlantıda ‘TTB Merkez Konseyi Başkanı’ unvanını kullanarak PKK’nın yayın organında terör örgütü propagandasını yaptığının anlaşıldığı kaydedildi.

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VİDEO İLE TANI!

Fincancı’nın “Adli Tıp uzmanı sıfatıyla uyumsuz olacak şekilde sadece kaynağı belirsiz bir video üzerinden tıbbi teşhis ve tanı koyduğu” vurgulanarak, olay yerine gitmeksizin nerede, ne şekilde çekildiği belli olmayan ve terör örgütü propagandası yapma saikiyle servis edilmiş bir videoyu sadece izleyerek “toksik, kimyasal, zehirli gazlar kullanılmış” şeklinde açıklama yaptığı anlatıldı.