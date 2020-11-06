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Gündem Kimyon ve çemen tohumu dendi bitkisel dökündü çıktı
KİLİS

Kimyon ve çemen tohumu dendi bitkisel dökündü çıktı

Kilis’te Çobanbey Sınır Kapısında çemen tohumu ve kimyon olarak belirtilen ürünlerin bitkisel döküntü, artıl ve yan ürünler olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 573 bin lira değerindeki ürüne el koyan konuldu. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında ise vergi kaçakçılığından işlem yaptı.

Haber Merkezi İHA
Gümrükler Muhafaza Ekipleri, bitkisel döküntü, artıl ve yan ürünler ele geçirdi.
Gümrükler Muhafaza Ekipleri, bitkisel döküntü, artıl ve yan ürünler ele geçirdi.

Akçakale Gümrük Müdürlüğünden Çobanbey Gümrük Müdürlüğüne sevkli transit refakat belgeli olan ve muhteviyatında çemen tohumu ve kimyon olarak beyan edilen bir tırda yapılan aramada, gümrüklenmiş değeri 573 bin 746 TL 16 kuruş olan 20 ton 320 kilogram kimyon yerine bitkisel döküntü, artıl ve yan ürünler olduğu belirlendi.

Gümrükler Muhafaza Ekipleri, bitkisel döküntü, artıl ve yan ürünler ele geçirdi.
  • Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ve Çobanbey Gümrük Müdürlüğü personelince yapılan aramada ele geçirilen ürünlerle ilgili 2 kişi gözaltına alınarak, vergi kaçakçılığı ile beyana aykırı yük taşımaktan işlem başlatıldı.

Gümrükler Muhafaza Ekipleri, bitkisel döküntü, artıl ve yan ürünler ele geçirdi.

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