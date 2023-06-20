Kira zammında yüzde 25 sınırı uzuyor

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Seçimlerden sonra yapılan ilk MKYK toplantısında, 14 ve 28 Mayıs’ta alınan seçim sonuçları değerlendirilip, kongre ve yerel seçim hazırlıkları ele alındı. Bu kapsamda, Seçim İşleri ile Mali ve İdari İşler Başkanlığı sunum yaptı. Meclis çalışmalarının da gözden geçirildiği toplantıda, bir diğer gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları oldu.

EN ÖNEMLİ MADDEMİZ DEPREM BÖLGESİ

Toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. “Her toplantımızın en önemli maddesi deprem bölgesi” ifadelerini kullanan Çelik, “Şehirlerimizi daha dayanıklı hale getirmek için çalışmalar devam ediyor. Bilimin öncülüğünde siyasi irade bütün çalışmaları yürütmektedir. 168 bin 180 konutun ihalesi tamamlandı. Bu yıl 311 bin konutun tamamlanması için çalışıyoruz. Eylül-ekimde 70 bin deprem konutunun teslimi planlanmakta” dedi.

BİZ BUNU ÇÖZECEĞİZ

Fahiş kira artışlarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Çelik, “Vatandaşlarımıza küresel ekonomik sorunlar, pandemi, Rusya Ukrayna Savaşı nedeniyle ülkemizin de bu tablodan etkilendiğini ifade ettik. Cumhurbaşkanı’mızın dirayetli siyaseti ile bunu biz çözeceğiz. Kiralarla ilgili iletilen bütün şikayetleri yakından takip ediyoruz. Bu konudaki mücadele ivmesini artırarak devam edecek. Bütün paydaşlarla birlikte enflasyonun tek haneye inmesi için yine hükümetimiz Türkiye Yüzyılı’nı kucaklayacak politikaları hayata geçirecek. Seçimden önce söylediğimiz gibi, bundan sonra da ‘Bu sorunları biz çözeriz’ dedik. Enflasyonun tek haneye indiğini göreceğiz” ifadelerini kullandı.

KENDİLERİNİ DEĞİŞİME KATSINLAR

CHP’deki değişim tartışmaları ile ilgili olarak Çelik, “CHP kurultaylar partisidir. Genel başkan değişsin diyenlerin kendilerini de bu değişime katmaları gerekir” dedi. Çelik, AYM’nin HDP’ye bloke ile ilgili kararına dair de “AYM bu kararı ile teröre karşı alınacak tedbirler açısından zaaf oluşturacak karar almıştır” diye konuştu.

FETÖ ile ilgili bilgilere ulaşıldı

Terörle mücadele ile ilgili bilgi veren Çelik, “İçişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ve MİT’in terörle kapsamlı mücadelesi devam edecek. FETÖ ile ilgili yeni bir aşama elde edecek bilgilere de ulaşıldı. Terörle mücadelemiz güçlü şekilde devam edecek. Topraklarımıza yönelik saldırıları engellemeyi sürdüreceğiz” dedi.







