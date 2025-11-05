Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Kırıkkale'de 'zimmet' soruşturması: Eski belediye başkanı gözaltında

Kırıkkale'de 'zimmet' soruşturması: Eski belediye başkanı gözaltında

16:385/11/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Kırıkkale'de 'zimmet' soruşturması
Kırıkkale'de 'zimmet' soruşturması

Kırıkkale'nin Hacılar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'zimmet' soruşturması kapsamında, eski belde belediye başkanı Mehmet Koyuncu ile 2 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Hacılar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'zimmet' soruşturması kapsamında, eski belde belediye başkanı Mehmet Koyuncu ile 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, eski Hacılar eski Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu, belediyeye ait şirketin eski personel müdürü Y.Ö. ve belediye adına özel çalışan muhasebeci H.H.D. 'zimmet' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.




#Kırıkkale
#Hacılar Belediyesi
#Mehmet Koyuncu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları güvenlik görevlisi kura çekiliş tarihleri açıklandı