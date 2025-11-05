Yeni Şafak
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi

Lokman Özdemir
15:125/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi tamamlayarak İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi tamamlayarak İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunmuştu.

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bu kapsamda aralarında çok sayıda belediye başkanının da bulunduğu 40’ı tutuklu toplam 200 kişi yargılanacak. İddianamede örgüt lider Aziz İhsan Aktaş’ın 704 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ise 415 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.


Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen iddianame
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi
'nce kabul edildi.

Mahkemeye sunulmuştu


Aralarında çok sayıda belediye başkanının da bulunduğu 40’ı tutuklu toplam 200 kişi hakkında hazırlanan “Aziz İhsan Aktaş” iddianamesi tamamlanarak İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulmuştu.


İddianamede kime kaç yıl isteniyor?


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede;


Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in aralarında olduğu 40’ı tutuklu 200 kişi şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede; Aziz İhsan Aktaş’a 704 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanına 415 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanına 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanına 9 yıla kadar, Adana, Seyhan, Ceyhan, Adıyaman Belediye Başkanına 12 yıla kadar ceza istenmişti.


#Azizi İhsan Aktaş
#iddianame
#mahkeme
