Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü'nün şeması çıkarıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce hazırlanan Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü'ne ait fezleke, örgütün tüm detaylarını gün yüzüne çıkardı. Örgüt şemasının da yer aldığı fezlekeye göre Aktaş'ın, belediye bağlantıları üzerinden, ihalelere müdahale ederek örgüte menfaat sağladığı belirtildi.
İstanbul Mali Şube ekipleri, Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü'nün faaliyetleri hakkında bin 802 sayfa fezleke hazırladı. Fezlekede, suç örgütünün gerçekleştirdiği eylemler somut delillerle ortaya konurken, örgüt şeması da yer aldı. Aktaş liderliğinde faaliyet gösteren suç örgütünün yapılanmasını anlatan fezlekede, finans trafiği ve kamu ihalelerine yönelik organize ilişkiler ağı ortaya konuldu.
TALİMAT AKTAŞ'TAN
Polis fezlekesinde, ELİF LPG Şirketi’nin sahibi Aziz İhsan Aktaş, örgütün ekonomik gücünü kontrol ediyor. Kamu kurum ve belediyelerdeki bağlantılar üzerinden, ihale süreçlerine müdahale eden Aktaş’ın, örgüte menfaat sağladığına yer verildi. Fezlekede Aktaş’ın, “örgüt lideri” ünüyle doğrudan talimat verdiği, finans akışlarını yönlendirdiği ve alt kadrolarla irtibatın bizzat kendisi tarafından yürütüldüğü belirtildi. Mali polis örgütün şemasını da çıkardı. 29 kişilik listenin en başında Aktaş görünürken, en yakın adamı olarak Hamit Ünal ve Baki Ugay olduğu belirtildi. Firari olan Hamit Ünal’ın birçok yolsuzluk ve rüşvet olaylarında kilit isimlerden biri olduğu belirtildi.Fezlekede Bilginat Temizlik ünvanlı şirket hesabından 3 ayrı seferde toplam 1 milyon dolar para çekildiğine yönelik dekontların yer aldığı ve aynı gün hak ediş ödemesinin de dekontlarının yer aldığı görüldü.
Bulut'un eşine 1 milyon dolar
- Polis fezlekesinde Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ait firmaların Seyhan Belediyesi’nde aldığı ihaleler kapsamında Belediye Başkanı Oya Tekin ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’a, Tekin’in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1 milyon dolar verdiği kaydedildi. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in ifadesinde, Aktaş'a belediyeden ödeme yapıldığından haberinin olmadığı ve eşinin Aktaş ile Ankara’da buluşmasından da haberinin olmadığını söylediği öğrenildi. Celal Tekin'in ise ifadesinde Aktaş’la Ankara’da yüz yüze görüştüklerini belirtti.