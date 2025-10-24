Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü'nün şeması çıkarıldı

Polis fezlekesinde, ELİF LPG Şirketi’nin sahibi Aziz İhsan Aktaş, örgütün ekonomik gücünü kontrol ediyor. Kamu kurum ve belediyelerdeki bağlantılar üzerinden, ihale süreçlerine müdahale eden Aktaş’ın, örgüte menfaat sağladığına yer verildi. Fezlekede Aktaş’ın, “örgüt lideri” ünüyle doğrudan talimat verdiği, finans akışlarını yönlendirdiği ve alt kadrolarla irtibatın bizzat kendisi tarafından yürütüldüğü belirtildi. Mali polis örgütün şemasını da çıkardı. 29 kişilik listenin en başında Aktaş görünürken, en yakın adamı olarak Hamit Ünal ve Baki Ugay olduğu belirtildi. Firari olan Hamit Ünal’ın birçok yolsuzluk ve rüşvet olaylarında kilit isimlerden biri olduğu belirtildi.Fezlekede Bilginat Temizlik ünvanlı şirket hesabından 3 ayrı seferde toplam 1 milyon dolar para çekildiğine yönelik dekontların yer aldığı ve aynı gün hak ediş ödemesinin de dekontlarının yer aldığı görüldü.