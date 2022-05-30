Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı

Spor

Galatasaray'da başkan adayları harıl harıl çalışıyor: Transfer görüşmeleri de yapıldı

Galatasaray’da 11 Haziran’da yapılacak seçim öncesi adaylar Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu çalışmalarını hızlandırdı. Hamamcıoğlu 5 teknik adam ile görüşürken, Özbek’in ise Altay ile sözleşmesi biten Cebrail Karayel ile anlaştığı kaydedildi.