Kırmızı alarm: Zorba geliyor

Yunanistan, bugün ülkenin önemli bir bölümünü etkilemesi beklenen ve “Zorba” adı verilen tropik fırtına için alarm durumuna geçti. Yunan Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, tropik fırtınanın bugün Mora (Peloponez) Yarımadası, Girit Adası ve başkent Atina’yı etkisi altına alacağı, akşam saatlerinde de Ege adalarında (Doğu Ege adaları ve Onikiadalar) şiddetli yağmur ve fırtınaların beklendiği, rüzgârın 10 bofor şiddetinde eseceği, dalgaların da 11 metre yüksekliğe ulaşacağı belirtildi. Bofor skalasına göre “10”da rüzgârın hızı 48-55 deniz mili olarak saptanıyor. Açıklamada, Ege adalarındaki kötü hava şartlarının yarın akşama kadar etkisini sürdüreceği kaydedildi. Vatandaşlara açık havaya çıkmaktan kaçınmaları, barınacak güvenli yer bulmaları ve büyük ağaç ya da büyük tabelaların altından geçmemeleri uyarısında bulunuldu. Bazı şehirlerde dün okulların tatil edildiği ülkede gemi ve tren seferlerinde aksamalar yaşandı.

Türkiye'ye doğru yaklaşıyor

EGE VE MARMARA'YI DA VURACAK

Türkiye’de ise Meteororoloji Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından şu açıklama yapıldı: “Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın, pazar günü ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte Ege'nin batısında (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa), Marmara'nın batısında (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'nin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da) yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Çanakkale ve Muğla ile İzmir ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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ANTALYA ETKİLENMEZ

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürü Davut Öztürk, Antalya bölgesinin ise ‘tropik fırtına’dan etkilenmeyeceğini söyledi. Öztürk, yine de pazartesi gününe kadar Antalya il ve ilçelerinde aralıklı sağanakların orta kuvvetle esen rüzgârla birlikte görüleceğini kaydetti. Öztürk, Antalya’nın batı kesimlerinde 5-10 kilogram, pazartesi de Serik ve Manavgat gibi doğu ilçelerinde 20-30 kilogram yağış beklendiğini belirtti.

Fırtına böyle görüntülendi

İZMİR’DE HAZIRLIK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görev yapan 1260 personel, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü gibi birimlerde 5 bin personelin izinlerini iptal ederken, toplam 6 bin 260 personeliyle görev başında olacak. Belediyenin aldığı önlemlerde, su baskınlarına karşı kanal ve mazgal temizliğine, ağaç devrilmelerine karşı da budama çalışmalarına hız verildi.

MUĞLA'YA '120 KM' HIZLA ÇARPACAK

ABD’nin önemli meteoroloji kurumlarından Accuweather yayınladığı grafiklerle tropikal fırtına için böyle bir rota tahmin ediyor. Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürü Davut Öztürk ise sorumluluk sahasında fırtınadan etkilenecek ilin Muğla olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Pazar günü ilk saatlerden pazartesi sabah saatlerine kadar ’tropik fırtına’nın Muğla il ve ilçelerinde şiddetli rüzgâra, karada da bazen 90-120 kilometreye, deniz açıklarında da 60-90 kilometre saatte rüzgâra sebep olabileceğini, aynı şekilde bu ’tropik fırtına’nın Muğla il genelinde aşırı yağışlara yani ortalama 60-90, yer yer de 100 kilogram ve üzerinde aşırı yağışa sebep olacağını beklemekteyiz.”

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BUNLARA DİKKAT!

- İnsanlar ve hayvanlar savrulan veya düşen parçalardan zarar görebilir.

- Bina ve evlerin kiremitleri, çatı kaplamaları veya iyi inşa edilmemiş çatıları uçabilir. Çatılardaki bacalar yıkılabilir, antenler ve güneş enerjili su ısıtma sistemleri düşebilir.

- Yere sabitlenmemiş karavanlar ve temelsiz prefabrik yapılar yerlerinden oynayabilir.

- Minareler ve direkler devrilebilir. Tabelalar, trafik işaretleri ve trafik lambaları kopabilir, ağaç dalları kırılabilir ve kökü sağlam olmayan ağaçlar yerinden sökülebilir.

- Seralarda çerçevelerin bükülmesi, camların kırılması veya plastik örtülerin yırtılması şeklinde hasarlar görülebilir.

- Elektrik telleri zarar görebilir.

- Balık çiftliklerindeki kafesler zarar görebilir.

- Deniz dalgası veya kabarması sebebiyle plaj ve sahil şeritlerinde hasar ve su baskınları oluşabilir.