Kırmızı bülten ile aranan Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak yakalandı

Çete lideri Ercan Yılmaz Ermenistan'dan Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ile örgüt üyesi İbrahim Kaymak yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ile kırmızı bültenle aranan örgüt üyesi İbrahim Kaymak'ın Ermenistan ile başlatılan görüşmeler sonucu Türk polisi tarafından Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kırmızı Bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve Kırmızı Bültenle aranan örgüt üyesi İbrahim Kaymak Ermenistan ile başlatılan görüşmeler sonucu Kahraman Türk Polisimiz tarafından Türkiye’ye getirildi."
Açıklamada Ercan Yılmaz'ın 15 yıldır, 43 yakalama emri ile Türkiye'de, 14 yıldır da İnterpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı açıklandı. Yılmaz'ın Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olduğu da belirtildi.
Türkiye'ye getirilen İbrahim Kaymak'ın da 6 yıldır, 10 yakalama emri ile Türkiye'de, 1 yıldır da İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede arandığı belirtildi.
Açıklama şöyle devam etti:
Ercan Yılmaz: 15 yıldır, 43 yakalama emri ile ulusal seviyede; 14 yıldır da İnterpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan; Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olan suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz; İbrahim Kaymak: 6 yıldır, 10 yakalama emri ile ulusal seviyede; 1 yıldır da İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan, suç örgütü üyesi İbrahim Kaymak; Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde; Ermenistan’da ülkemize iadeleri amacıyla tutuklanmaları sağlanmıştır.
Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığımız koordinesinde; işledikleri suçlarla ilgili olarak Türk Adaletine hesap vermek üzere bugün ülkemize getirilmiştir Kırmızı Bültenle aranan her iki şahsın da ülkemize iadesine yönelik çalışmaları büyük bir titizlikle yürüten Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımıza, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımıza, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Başkanlıklarımıza, Ordu İl Emniyet Müdürlüğümüz ile sergiledikleri iş birliği için Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Tigran Dadunts’a teşekkür ediyoruz. Organize suç örgütleriyle mücadelemizi sadece sınırlarımızda değil, sınır ötesinde de sürdürüyoruz; sürdürmeye devam edeceğiz. Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarını bir bir yakalamaya devam edeceğiz.
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