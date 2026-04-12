Kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers Türkiye'de yakalandı

08:5712/04/2026, Pazar
Dört ay süren operasyonla bulundu.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Danimarka adli makamlarınca da takip edilen Matthias Malik Lammers, Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı Danimarkalı şüpheli Matthias Malik Lammers, Alanya’da yakalandı.

12 Mayıs 2024 tarihinde Fas-İstanbul uçuşuyla Türkiye’ye giriş yapan ve 23 Mayıs 2024 tarihli, A-5865/5-2024 kontrol numaralı Interpol kırmızı bülteniyle "adam öldürme" ile "yasa dışı ateşli silah veya patlayıcı madde bulundurma, ithal etme, ihraç etme ve kullanma" suçlarından aranan 4 Nisan 1998 doğumlu Lammers’ın, Türkiye’de ayrıca G-58 tahdit koduyla kaydı bulunduğu öğrenildi.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma; Türkiye’de görevli Danimarka Polis İrtibat Ofisi ile iş birliği içinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, MASAK desteğiyle, İstihbarat Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile İstanbul ve Antalya emniyet birimlerinin katılımıyla yürütüldü.

Dört ay süren operasyonla yakalandı

Yaklaşık 4 ay süren çalışmalar sonucunda Lammers, Alanya Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin bulunduğu adreste yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet fişek ele geçirildi. Lammers’ın, 21 Ağustos 2024 tarihinde "COB" kod adlı operasyon kapsamında ele geçirilen 17 kilogram uyuşturucu (kokain, amfetamin, MDMA ve ketamin) olayının organizatörü olduğu ve bu suçtan 16 yıl hapis cezasıyla arandığı belirtildi.


