Kırmızı bültenle aranırken yakalandı: DEAŞ'lı terörist örgütten 50 dolar maaş almış

Kırmızı bültenle aranırken yasa dışı yollarla yurda girmeye çalıştığı sırada hudut birliklerince Kilis'te yakalanan Özbekistan uyruklu DEAŞ'lı terörist A.R.S. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen ve DEAŞ'lı terörist A.R.S'nin ifadelerine yer verilen iddianamede, zanlı, Özbekistan'dan 2015'de Ukrayna'ya oradan da ailesiyle birlikte İstanbul'a gelerek burada Kırgızistan uyruklu "Süleyman" kod adlı bir kişinin yanında 1 yıl kaldığını belirtti.

Eşiyle birlikte 2016'da yasa dışı yollardan Suriye'ye geçerek örgüte katıldığını, Irak'ın Alpain bölgesinde 10 gün bomba ve silah eğitimi aldığını anlatan A.R.S, burada kendisine "Abu Muhammed" kod adının verildiğini ifade etti.

Alpain bölgesinde 1-2 ay kadar yaşadığını daha sonra ise Münbiç bölgesine geldiğini dile getiren A.R.S, örgütün kendisine aylık 50 dolar maaş verdiğini kaydetti.

Örgütte bulunduğu süre içerisinde herhangi bir görev almadığı, nöbet sırası geldiğinde eşinin kalp rahatsızlığını bahane ederek görevi yapmadığını iddia eden A.R.S, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Özgür Suriye Ordusu'na karşı silahlı çatışmaya girmediğini öne sürdü.

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Silah eğitimi sonrasında örgütün gerçek yüzünü gördüğünü ve kaçmaya çalıştığını ileri süren A.R.S, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiğinde de kolluk görevlilerince yakalandığını ifade etti.

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Örgüt üyeliğinden 10 yıla kadar hapsi isteniyor

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istenen A.R.S. hakkında hazırlanan iddianamede, yasa dışı faaliyetlerde bulunan terör ve organize suç örgütlerinin gizliliğe önem verdiği ve örgüt mensuplarının kolay deşifre olmaması için kod ismi kullandıkları, bu kapsamda da sanığın "Abu Muhammed" kod adını aldığı belirtildi.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin silahlı DEAŞ terör örgütü ile ilgili kamuoyunda ve basın yayın organlarında sürekli çıkan haberlere rağmen, örgüte iştirak bilinç ve iradesiyle hareket ederek örgütün içerisinde yer alarak askeri eğitim aldığı, silahlı terör örgütü üyeliği suçu, silahlı bir örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimseyerek gönüllü olarak örgüt hiyerarşisine dahil olmayı tercih etmek suretiyle işlenmektedir. Şüpheli örgütün amaçlarını benimseyerek iç savaşın bulunduğu Suriye'ye giderek burada bulunan DEAŞ silahlı terör örgütüne katıldığı anlaşılmaktadır. Şüphelinin üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmaktadır."

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Özbekistan uyruklu A.R.S, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Kilis'te yakalanarak 15 Ocak 2021'de tutuklanmıştı.

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