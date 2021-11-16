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İSTANBUL

Kırmızı küre Türk Telekom oldu

Türk Telekom, yeni Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ana sponsoru oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşmayla AKM’nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu 2 bin 40 kişilik opera salonu 7 yıllığına Türk Telekom’un adını taşıyacak.

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Kültür - Sanat Servisi Yeni Şafak
Kırmızı küre Türk Telekom oldu
AKM’nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu 2 bin 40 kişilik opera salonuna Türk Telekom’un adı verildi.

Türk Telekom, kültür ve sanatın kalbi olarak nitelendirilen Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nin ana destekçisi oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşma kapsamında, şirket yüksek teknolojiyi milli kültürün hizmetine sunacak. Bu çerçevede AKM’nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu 2 bin 40 kişilik ana opera salonuna 7 yıllığına Türk Telekom’un adı verildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleşen törende, iş birliği protokolünün imzaları Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Türk Telekom CEO’su Ümit Önal tarafından imzalandı.

İmza etkinliği sonrasında açıklama yapan Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, "Türkiye'nin milli kültürünün oluşumunda önemli katkı ve izleri bulunan AKM’nin ana destekçisi olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Önünde bulunduğumuz başyapıtın ismini Türk Telekom Opera Salonu olarak vermiş olacağız. Aynı zamanda bu binanın içinde, teknolojinin değdiği her yerde deneyim alanlarımız olacak. Yeni fikirleri desteklemek adına da bir girişimcilik merkezimiz olacak” dedi.

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YENİLİKLER KÜLTÜRLE BULUŞACAK

Girişim alanlarının genel olarak teknoloji alanıyla ilgili olduğunu, ancak sanatla ve kültürle dolu bir ortam olduğu için, sanatla teknolojinin birbirine değeceğini söyleyen Önal, şunları kaydetti: “Ayrıca AKM ziyaretçileri, Türk Telekom’un kuracağı özel ağırlama alanında (lounge) keyifli vakit geçirirken, özel marka ortaklıkları, etkinlik, faaliyet ve organizasyonlar için Türk Telekom’un sağladığı özel indirimlerden de faydalanabilecek.

Sadece AKM’de değil, Beyoğlu Kültür Yolu projesinin her tarafında bir takım etkinliklerin içinde olacağız. Elbette ki bu desteğin beraberinde gelen bir takım görünme, dijital ve geleneksel reklam alanlarında da olacağız. Ve daha da önemlisi, Kültür Bakanlığımızla, dünyadaki son yenilikleri kültürle ve sanatla buluşturacağımız projeler üreteceğiz.”

DENEYİM ATÖLYELERİ YAPILACAK

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, AKM içindeki ve Beyoğlu Kültür Yolu’nda sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimlemeleri için Wi-Fi bağlantı noktaları olacak. 4.5G ve 5G mobil hizmetleri ile uçtan uca tüm telekomünikasyon hizmetlerinin de sağlayıcısı olan Türk Telekom, etkinlikler, atölyeler ve özel marka ortaklıkları ile AKM’nin kültür-sanat takvimine hareketlilik katacak.

Anlaşma kapsamında, Türkiye’de bir ilke daha imza atılacak ve 5G altyapısı ile faaliyet gösteren Robot Cafe, Türk Telekom tarafından AKM içerisine konumlandırılarak, ziyaretçilere hiç karşılaşmadıkları yeni bir deneyim sunacak. Kültür sanat takvimi süresince; çocuk atölyeleri, müzik atölyeleri, çalışma ve deneyim atölyelerinin yapılacağı AKM’de kültür-sanat, Türk Telekom’un bilgi ve birikimi aracılığıyla teknoloji ile harmanlanacak.

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