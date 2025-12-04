Kırşehir’de el yazması Kur’an-ı Kerim ele geçirildi

Kırşehir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, tarihi eser niteliği taşıyan el yazması Kur’an-ı Kerim ele geçirildi. Ele geçirilen eser muhafaza altına alınırken, M.T. gözaltına alındı.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda M.T.’nin elinde bulunan tarihi eser niteliğindeki bir kitabı satacağı bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin kullandığı aracı il merkezinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet el yazması Kur’an-ı Kerim ele geçirildi.
Ele geçirilen eser muhafaza altına alınırken, M.T. gözaltına alındı.