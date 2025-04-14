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Kişisel bilgiler şirketlere satıldı

Kişisel bilgiler şirketlere satıldı

Saliha Engin
04:0014/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesinin ardından İstanbul’da yaşayan vatandaşlara ait dijital verilerin usulsüz biçimde kullanıldığı ortaya çıktı. İmamoğlu’nun tutuklandığı yolsuzluk davasında bahsi geçen dijital verilerin çalınma sürecini bir dönem İSPARK’ta çalışan İ.H anlattı. Yeni Şafak’a konuşan İ.H, “Seçimlerden 6 ay sonra İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve bir özel şirket İSPARK dahil 32 iştirakten dijital verileri talep etti. İlk kez bizden veri talep edilince şaşırdık. Başlangıçta direnç gösterdik, ama müdürler devreye girince vermek zorunda kaldık” dedi A.H. İSPARK’tan alınan veriler arasında vatandaşların kişisel bilgilerinin yanısıra araç ruhsatı ve abonelik verilerinin yer aldığını söyledi.


TÜM BİLGİLERİ PAYLAŞTIK

İmamoğlu’nun 2019’daki yerel seçimlerde İBB’nin bütün stratejik verilerinin yedeklenmesi talimatını imzaladığına dikkat çeken A.H. “İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve bir özel şirket tarafından İSPARK’a ait tüm datalar istendi. Bu veriler toplam İBB iştiraklerini kapsayacak şekildeydi. Bende o dönemde İSPARK’da çalışıyordum. İSPARK’da vatandaşların abonelik sistemlerini kullanan ana verilerin tamamı İBB’deki bu firmayla paylaşıldı. Aynı zamanda İBB’ye ait 32 iştirak şirketin ana data verilerini bu firmalarla paylaşmak zorunda bırakıldık” şeklinde konuştu.


KİŞİSEL BİLGİLERİN HEPSİ GİTTİ

İSPARK’ın verileri içerisinde vatandaşların bütün kişisel bilgilerinin bulunduğunu söyleyen A.H, “Bunlar araç ruhsat, kimlik, ikamet bilgileri, İSPARK’a ait tüm parklanma ve abonelik verileri, cirolar, plaka başına alınan ücret bilgileriydi” dedi.



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