Kişisel bilgiler şirketlere satıldı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesinin ardından İstanbul’da yaşayan vatandaşlara ait dijital verilerin usulsüz biçimde kullanıldığı ortaya çıktı. İmamoğlu’nun tutuklandığı yolsuzluk davasında bahsi geçen dijital verilerin çalınma sürecini bir dönem İSPARK’ta çalışan İ.H anlattı. Yeni Şafak’a konuşan İ.H, “Seçimlerden 6 ay sonra İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve bir özel şirket İSPARK dahil 32 iştirakten dijital verileri talep etti. İlk kez bizden veri talep edilince şaşırdık. Başlangıçta direnç gösterdik, ama müdürler devreye girince vermek zorunda kaldık” dedi A.H. İSPARK’tan alınan veriler arasında vatandaşların kişisel bilgilerinin yanısıra araç ruhsatı ve abonelik verilerinin yer aldığını söyledi.