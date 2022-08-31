Gündem Kıskandığı için yapmış
İSTANBUL

Kıskandığı için yapmış

İstanbul Kağıthane’de müşteri gibi girdikleri kuyumcuyu gasp etmeye çalışan sevgili çiftin komik savunması ortaya çıktı. Gaspçı Rıza Ö. ifadesinde, kız arkadaşı Hatice D.’yi kıskandığı için gasp yapmak istediğini öne sürdü.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Kıskandığı için yapmış
Hatice D. ve Rıza Ö.

Önceki gün saat 15.30 sıralarında Gültepe Mahallesi’ndeki Yaşar Güngör’e ait olan kuyumcuya giren iki sevgili Rıza Ö. ve Hatice D., kuyumcuya biber gazı ile saldırdı. Kuyumcunun direnmesi üzerine çıkan arbedede yanında bulunan kuru sıkı tabancayı çıkaran Rıza Ö. defalarca kuyumcu Yaşar Güngör’e vurdu. Bu esnada tezgahın arkasına geçen Hatice D. ise altın ve paraları çantasına doldurdu.

LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Gaspçı saldırgan Rıza Ö.’nün elinden kurtulan kuyumcu Yaşar Güngör, dışarıya çıkarak çevredeki esnaftan yardım istedi. Kapıyı da gaspçı sevgililerin üzerine kapatan kuyumcunun imdadına yetişen çevredeki esnaflar dışarıya çıkan gaspçı Rıza Ö.’yü yumruk ve tekmelerle dövdü. Olay esnasında devriye atan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, esnafın linç girişiminde bulunduğu gaspçıyı ve sevgilisini gözaltına aldı. Gözaltına alınan gaspçı Rıza Ö. ve Hatice D.’nin üst aramalarında elektro şok cihazı, biber gazı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Hatice D.’nin gasp ettiği para ve altınların bulunduğu çantaya ise el konuldu.

Kıskandığı için yapmış
OYNAT 00:35
Kıskandığı için yapmış
İstanbul Kağıthane'de müşteri gibi girdikleri kuyumcuyu gasp etmeye çalışan sevgili çiftin komik savunması ortaya çıktı. Gaspçı Rıza Ö. ifadesinde, kız arkadaşı Hatice D.'yi kıskandığı için gasp yapmak istediğini öne sürdü.

SEVGİLİSİNİ KISKANMIŞ

Boğuşma esnasında burnu kırılan ve başının çeşitli yerlerinden yaralanan Yaşar Güngör Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gaspçı iki sevgilinin emniyetteki ifadeleri de ortaya çıktı. Yaşar Güngör’ün kuyumcusuna evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Hatice D. ile 2 hafta önce gittiklerini anlatan Rıza Ö., “iş yeri sahibi sapıkça Hatice’ye bakıyordu. Neden öyle baktığını sorduğumda tartıştık ve kuyumcudan ayrıldık. Olay günü aynı kuyumcunun önünden geçerken Yaşar Güngör bize ‘almışsın yanında geziyorsun’ dedi. Bende dükkana girerek biber gazını çıkardım aramızda arbede yaşandı. Karşı tarafın zararını karşılamayı kabul ediyorum” dedi.

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