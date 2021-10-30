Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

Sultangazi Belediyesi Gençlik Festivali düzenlenen Kitap Fuarı’yla başladı. Özellikle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, kitapseverlerin beğeniyle takip ettiği yazar buluşmalarına da ev sahipliği yapıyor.
Eğitimden kültüre, sanattan spora her alanda farklı etkinliklerle gençlerin beğeneceği ve gelişimlerine katkı sunacak etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Sultangazi’de yaşayan kitapseverlerle bu yazarları buluşturmak, kalemlerden dökülen sözler üzerine sohbet etmelerini sağlamak istedik” dedi.