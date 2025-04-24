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Kıtlıkla mücadele eden Gazze'de yürek yakan istek: Babam olup bize her gün ekmek verir misin?

Kıtlıkla mücadele eden Gazze'de yürek yakan istek: Babam olup bize her gün ekmek verir misin?

Semih Bozkuş
22:0824/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Aktivist Atallah, Filistinlilerin yaşamlarını güçlükle sürdürdüğü çadır kentte yaşadığı yürek yakan olayı paylaştı.
Aktivist Atallah, Filistinlilerin yaşamlarını güçlükle sürdürdüğü çadır kentte yaşadığı yürek yakan olayı paylaştı.

İsrail'in soykırım saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de halk bir yandan da kıtlıkla mücadele ediyor. Bölgede yaşanan dramı dünyaya duyuran isimlerden biri olan aktivist Dr. Enver Atallah, çadır kentte birebir yaşadığı yürek burkan bir olayı paylaştı. Bir kız çocuğunun küçük kız kardeşini yarım ekmek nedeniyle dövdüğünü gördükten sonra olaya müdahale eden Atallah, biraz yiyecek ve ekmek verdiğini söyledi. Atallah daha sonra ablanın kulağına fısıldayarak ve utangaç bir şekilde, "Şehit olan babam yerine, sen benim babam olsan ve bize her gün ekmek versen sorun olur mu?" dediğini aktardı. Kız çocuğunun Atallah'a yönelttiği bu istek yürekleri dağlarken, bölgede yaşanan dramı da gözler önüne serdi.

Terör devleti İsrail, tüm dünyanın tepkisine rağmen arkasına aldığı
ABD
desteğiyle
Gazze
'de soykırım saldırılarını sürdürüyor.
Gazze Şeridi
'nde taş taş üstünde bırakmayan, başta sağlık olmak üzere altyapı hizmetlerini yok eden İsrail,
Gazze
’ye hiçbir
gıda ve yardım malzemesi
nin girişine de izin vermiyor.

İsrail'in saldırılarına rağmen hayata tutunmaya çalışan Filistinliler bir yandan da kıtlıkla mücadele etmeye başladı.

Bölgedeki bu insanlık dışı tablo yaşanan bir hikaye ile bir kez daha gözler önüne serildi.

Atallah'ın yaşadığı acı hikaye

Bölgede yaşanan dramı dünyaya duyuran isimlerden biri olan
aktivist Dr. Enver Atallah
, çadır kentte birebir yaşadığı yürek burkan bir olayı paylaştı.

Gazze Şeridi'nde bulunan bir çadır kenti ziyarete giden Atallah, küçük bir kızın, küçük kız kardeşini döverken gördüğünü ve kardeşine vurmasını engellemek için elini tutarak neden böyle yaptığını sorduğunu aktardı.

Sorduğu soruya karşılık, "
Çünkü bizde kalan son yarım ekmeğimizi çalmış ve tek başına yemişti, halbuki annemle de birlikte yiyeceğimize dair anlaşmıştık.
" cevabını alan Atallah bunun ardından kız çocuğunu çadırına götürerek ona üç somun ekmek ve yiyecek verdiğini söyledi.

"Şehit olan babamın yerine sen babam olsan?"

Ancak Atallah'ın aktardığı hikaye buradan sonra yürekleri burkan bir soruyla devam etti.

Atallah, yiyecek verdiği kız çocuğunun kulağına fısıldayarak ve utangaç bir şekilde kendisine, "
Şehit olan babam yerine, sen benim babam olsan ve bize her gün ekmek versen sorun olur mu?
" şeklinde soru sorduğunu söyleyerek, "
Dilim tutuldu, sorusuna cevap veremedim.
" ifadelerini kullandı.

Kız çocuğunun bu sorusu yürekleri yakarken, bölgede yaşanan dramı da gözler önüne serdi.




#Enver Atallah
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