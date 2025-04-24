Kıtlıkla mücadele eden Gazze'de yürek yakan istek: Babam olup bize her gün ekmek verir misin?

İsrail'in soykırım saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de halk bir yandan da kıtlıkla mücadele ediyor. Bölgede yaşanan dramı dünyaya duyuran isimlerden biri olan aktivist Dr. Enver Atallah, çadır kentte birebir yaşadığı yürek burkan bir olayı paylaştı. Bir kız çocuğunun küçük kız kardeşini yarım ekmek nedeniyle dövdüğünü gördükten sonra olaya müdahale eden Atallah, biraz yiyecek ve ekmek verdiğini söyledi. Atallah daha sonra ablanın kulağına fısıldayarak ve utangaç bir şekilde, "Şehit olan babam yerine, sen benim babam olsan ve bize her gün ekmek versen sorun olur mu?" dediğini aktardı. Kız çocuğunun Atallah'a yönelttiği bu istek yürekleri dağlarken, bölgede yaşanan dramı da gözler önüne serdi.
İsrail'in saldırılarına rağmen hayata tutunmaya çalışan Filistinliler bir yandan da kıtlıkla mücadele etmeye başladı.
Bölgedeki bu insanlık dışı tablo yaşanan bir hikaye ile bir kez daha gözler önüne serildi.
Atallah'ın yaşadığı acı hikaye
Gazze Şeridi'nde bulunan bir çadır kenti ziyarete giden Atallah, küçük bir kızın, küçük kız kardeşini döverken gördüğünü ve kardeşine vurmasını engellemek için elini tutarak neden böyle yaptığını sorduğunu aktardı.
"Şehit olan babamın yerine sen babam olsan?"
Ancak Atallah'ın aktardığı hikaye buradan sonra yürekleri burkan bir soruyla devam etti.
Kız çocuğunun bu sorusu yürekleri yakarken, bölgede yaşanan dramı da gözler önüne serdi.