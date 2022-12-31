Kız Kulesi yeni yılda açılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kız Kulesi'nde Bakanlık tarafından geçen yıl uluslararası restorasyon ilkeleri ve oluşturulan bilim kurulu rehberliğinde başlatılan çalışmalarda sona gelindi.
Tarihi yapıdaki restorasyon, II. Mahmut dönemindeki ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak.
Titizlikle yürütülen restorasyonun her aşamasını takip eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ahşap kubbeyi ve yapıda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.
Restorasyon çalışmalarıyla ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile mimar Han Tümertekin'den bilgi alan Bakan Ersoy, yüzlerce yıllık bu tarihi yapının restorasyon tamamlandığında müze olacağını kaydetti.
Bakan Ersoy, mart sonunda bitirilecek restorasyonun ardından İstanbul'un güzelliklerinin Kız Kulesi panoramasından gözlemlenebileceğini aktardı.
FOTOĞRAF 4
Sivasın Divriği ilçesinde Mengücekoğulları tarafından yaptırılan ve tarih kayıtlarında Fethi mümkün olmayan kale olarak bahsedilen Divriği Kalesinde restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Mengücek Gazi tarafından kuşatılmasının ardından 1097 yılında Süleyman Şah tarafından yeniden inşa edilen Divriği Kalesi Anadoludaki ilk Türk kalesi olma özelliği taşıyor. İlçe merkezine hakim bir noktada bulunan kale görenlerin dikkatini çekiyor.
2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alınan kalede yürütülen çalışmaların 2023 yılının Temmuz ayında tamamen bitirilerek ziyarete açılması planlanıyor.
Temmuz ayında ziyaretçilerini ağırlayacakDivriği Kaymakamı Yakup Papaker, Divriği kalesinin Temmuz ayında restorasyonu tamamlanarak ziyarete açılacağını ifade ederek, “Divriği kuruluş itibariyle Anadolunun en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Divriği kalemizin yapımı Mengücekoğulları dönemine denk geliyor. Kalemizin en önemli özelliklerinden birisi burçlarında Aslan heykelleri yer alıyor. İlçemizde restorasyon çalışmaları devam eden en önemli eserlerden birisi Divriği Kalesidir. Restorasyon çalışmalarının 2023 yılının Temmuz ayında bitmesi planlanıyor. Böylelikle ilçemize gelen turistlerin hizmetine sunmuş olacağız. İlçemiz kurulum itibariyle doğal bir sit alanı olduğu için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Kültür Bakanlığı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, alanında birçok tarihi yapımız mevcut. Dolayısıyla herhangi bir restorasyon ve kazı çalışması başlamadan önce işin uzmanı kişiler ve arkeologlar geliyor. Önce ki dönemlerde ki birçok eser ve bulguya da rastlanabiliyor şeklinde konuştu.
Fethi mümkün olmayan kale 2023 yılında ziyarete açılacak
Sivas'ta bulunan ve Türklerin Anadolu'daki ilk kalesi olarak bilinen Divriği Kalesi 2015 yılında başlanan restorasyonun 2023 yılı Temmuz ayında tamamlanması planlanıyor.
FOTOĞRAF 13
Üsküdar sahilinde Kız Kulesi karşısında daha önce büfe ve seyir-kafelerin olduğu alanda yıkıntı, çatlak ve çökmeler meydana geldi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, sahilden geçenler gördükleri manzara karşısında tedirgin olduklarını ifade etti.
Yıllar önce doldurulmuş olan alanda derin çatlaklar, yıkıntılar ve çöken beton parçaları görülüyor. Metrelerce uzunluğunda beton bloğun, çürüyen bağlantı yerlerinden koparak çöktüğü tahmin ediliyor.
Çevredekiler yürüyüş yoluna çok yakın olan çöken alana, girişin engellenmesi için önlem alınmaması istedi.
DAHA ÖNCE BURADA OTURUP ÇAY İÇİYORDUKArkadaşlarıyla birlikte sahile gelen Emre Yıldız, Eskiden burada oturup çay içiyorduk. Çökme olmuş galiba. Önlem alınması gerekiyor diye konuştu.
Sahilde yürüyüş yapan Volkan Atmaca, Kısım kısım çökmeler oluyor. Ama altını dolduracaklar, zaten yeniden yapılacak. Böyle boş kalmayacak dedi.
LODOS VE DALGALARDAN ÇÖKME OLMUŞ OLABİLİRUzun yıllardır Üsküdarda yaşadığını söyleyen Atilla Berkçil, Lodos nedeniyle güçlü dalgalar vurdu sahile. Dalga vurdukça da bir erime oluyor elbette. Hatta öndeki taşlardan bile yıkılanlar oldu. Lodos şiddetinden oldu diye düşünüyorum. Başka türlü nasıl çökme olabilir ki. Daha önce oturma yerler vardı. Çökme birkaç yerde de var. Yeniden yapılacak diye biliyorum dedi.
Üsküdar Sahili'nde korkutan çökme: Yürürken fark ettiler
Üsküdar Sahili Kız Kulesi'nin karşısında daha önce seyir-kafe olarak kullanılan alanda çökme meydana geldi. Yürüyüş yoluna da çok yakın olan bu alandaki çöküntüler korkuya neden oldu. Sahilden geçen insanlar bu görüntü karşısında tedirgin olduklarını söyledi.