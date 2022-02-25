Kızılay’dan Ukrayna’ya acil yardım tırı

Ukryna-Rusya çatışmasında yaşanan gelişmelerin ardından Ukrayna Kızılhaçı ortaya çıkan insani ihtiyaçların karşılanması için Türk Kızılay’dan destek istedi.

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Ukrayna´daki acil insani ihtiyaçlar için bölgeye bir yardım konvoyu çıkartıyoruz. Kızılay ekibimiz depo çadırları, afet barınma çadırları ve tahliye olan vatandaşlarımıza da destek verecek seyyar ikram araçları ile bölgeye hareket ediyor.

Kızılhaç'ın bu talebi üzerine harekete geçen Türk Kızılay'ı üç yardım tırını bugün yola çıkması bekleniyor.

Yardım tırlarının içerisinde genel maksat çadırları, ailelerin barınmaları için afet çadırları, yatak, battaniye, çocuk battaniyesi, uyku tulumu gibi acil insani yardım malzemelerinin bulunduğu 3 tırın bugün gün içerisinde Ukrayna’ya hareket etmesi planlanıyor.

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