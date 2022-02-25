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İSTANBUL

Kızılay’dan Ukrayna’ya acil yardım tırı

Türk Kızılay'ı, Ukrayna-Rusya çatışmasından etkilenen ve yaşadığı bölgeden kaçan insanlara acil yardım ulaştırmak için harekete geçti. Ukrayna Kızılhaç'ın talebi üzerine harekete geçen Türk Kızılay'ı bölgeye acil yardım malzemeleri bulunan tır konvoyunu yola çıkardı.

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Haber Merkezi Diğer
Kızılay’dan Ukrayna’ya acil yardım tırı
Arşiv
Kızılay’dan Ukrayna’ya acil yardım tırı
Arşiv

Ukryna-Rusya çatışmasında yaşanan gelişmelerin ardından Ukrayna Kızılhaçı ortaya çıkan insani ihtiyaçların karşılanması için Türk Kızılay’dan destek istedi.

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Ukrayna´daki acil insani ihtiyaçlar için bölgeye bir yardım konvoyu çıkartıyoruz. Kızılay ekibimiz depo çadırları, afet barınma çadırları ve tahliye olan vatandaşlarımıza da destek verecek seyyar ikram araçları ile bölgeye hareket ediyor.

Kızılhaç'ın bu talebi üzerine harekete geçen Türk Kızılay'ı üç yardım tırını bugün yola çıkması bekleniyor.

Yardım tırlarının içerisinde genel maksat çadırları, ailelerin barınmaları için afet çadırları, yatak, battaniye, çocuk battaniyesi, uyku tulumu gibi acil insani yardım malzemelerinin bulunduğu 3 tırın bugün gün içerisinde Ukrayna’ya hareket etmesi planlanıyor.

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