Kızlık soyadına Genel Kurul ayarı

39 maddeden oluşan 9'uncu Yargı Paketi'nin görüşmelerine bu hafta başlanması planlanıyor. Soyadı düzenlemesinin de bu kapsamda, Anayasa Mahkemesi kararına uygun biçimde revize edilmesi için AK Parti kanadının Genel Kurul'da önerge vereceği bildirildi. Paketin kamuoyunda çokça tartışılan 'soyadı' maddesi, evli kadınların, kızlık soyadını tek başına kullanmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Kadın evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilecek. Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa, kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilecek.