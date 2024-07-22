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Kızlık soyadına Genel Kurul ayarı

Meclis Genel Kurul gündemine alınan 9'uncu Yargı Paketi'ndeki 'soyadı' düzenlemesi, kadınların kendi soyadlarını kullanmasını sağlayacak biçimde revize edilecek.

04:00 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:35 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

39 maddeden oluşan 9'uncu Yargı Paketi'nin görüşmelerine bu hafta başlanması planlanıyor. Soyadı düzenlemesinin de bu kapsamda, Anayasa Mahkemesi kararına uygun biçimde revize edilmesi için AK Parti kanadının Genel Kurul'da önerge vereceği bildirildi. Paketin kamuoyunda çokça tartışılan 'soyadı' maddesi, evli kadınların, kızlık soyadını tek başına kullanmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Kadın evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilecek. Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa, kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilecek.



#TBMM
#Kızlık Soyadı
#Düzenleme
#Meclis Genel Kurulu
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