TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyada bedeli en ağır ödenmiş demokrasi Türkiye demokrasisidir

"Her şeyden önce şunu çok açık bir şekilde ortaya koymamız lazım ki demokrasi olmazsa bu ülkenin de bu vatanın da bu devletin de işleyişinin eksik olacağı aşikardır. Türkiye, bu anlamda demokrasiyi, bütün kurum ve kurallarıyla en üst seviyede yaşatmak ve demokratik standartları yükseltmek mecburiyetindedir. Eğer güçlü bir demokrasi olursa orada FETÖ ve benzeri birtakım paralel yapılanmaların ortaya çıkması mümkün değildir. Demokrasinin en üstün şekilde işleyebilmesi için herkesin anayasal düzene bağlı olduğu güçlü bir siyasal yapının ortada olması ve geliştirilmesi için canla başla, gayretle çalışıyoruz. Özellikle son dönemde hız verdiğimiz yeni anayasa çalışmalarımızın Türkiye'de güçlü bir demokrasinin tesisi, milletin iradesinin her şeyin üzerinde olması için ortaya konulacak siyasal bir çabanın önemli bir kaldıracı olduğunu da ifade etmek isterim. Türkiye bu anlamda demokrasisi en üstün ülkelerden birisi olmak durumundadır. Çünkü demokrasi olmazsa siyasi iradenin gerçekleşmesi mümkün olmaz. Demokrasi tam manasıyla olmazsa fikir ve inanç özgürlüklerinin sağlanması mümkün olmaz. Eğer demokrasi tam manasıyla tesis edilemezse ülkede ekonomik kalkınma ve kalkınmanın tabana yayılması gerçekleştirilemez. Demokrasi, sadece şekli bir yönetim tarzı değil, içselleştirilmiş bir hayat biçimidir. Türkiye, inşallah bu standartlarını yükselterek yoluna devam edecek. Cumhuriyet'imizin ikinci asrında, bugünden çok daha güçlü bir şekilde, her bakımdan; anayasasıyla, demokratik kurumlarıyla ve devlet yapısıyla daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."