Kocaeli'de bir evden 2 kamyon çöp çıktı: Kötü koku dayanılmaz hale geldi

Ekipler, 2 kamyon çöp çıkardıkları evi temizledi.
Kocaeli Darıca'da çevredekilerin kötü kokudan rahatsız olması belediyeyi harekete geçirdi. Kötü kokunun yayıldığı tespit edilen bir apartmanın ikinci katındaki evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı. Zincirli Kuyu Mahallesi Kaplan Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki evden yayılan kötü koku üzerine çevredekiler, belediyeye ihbarda bulundu.
Adrese, Darıca Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gönderildi.
Ekipler, 2 kamyon çöp çıkardıkları evi temizledi.
#2 kamyon
#çöp ev
#Darıca
#Darıca Belediyesi
#Kocaeli