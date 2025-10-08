Yeni Şafak
Kocaeli'de bir evden 2 kamyon çöp çıktı: Kötü koku dayanılmaz hale geldi

Kocaeli'de bir evden 2 kamyon çöp çıktı: Kötü koku dayanılmaz hale geldi

16:428/10/2025, Çarşamba
AA
Ekipler, 2 kamyon çöp çıkardıkları evi temizledi.
Ekipler, 2 kamyon çöp çıkardıkları evi temizledi.

Kocaeli Darıca'da çevredekilerin kötü kokudan rahatsız olması belediyeyi harekete geçirdi. Kötü kokunun yayıldığı tespit edilen bir apartmanın ikinci katındaki evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı. Zincirli Kuyu Mahallesi Kaplan Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki evden yayılan kötü koku üzerine çevredekiler, belediyeye ihbarda bulundu.


Adrese, Darıca Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gönderildi.


Ekipler, 2 kamyon çöp çıkardıkları evi temizledi.




