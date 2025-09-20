Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Adana’da şikayet üzerine evden iki kamyon çöp çıkarıldı

Adana’da şikayet üzerine evden iki kamyon çöp çıkarıldı

17:5020/09/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Atıkların çıkarılmasının ardından evde ilaçlama yapıldı.
Atıkların çıkarılmasının ardından evde ilaçlama yapıldı.

Adana'da, vatandaşların şikayette bulunduğu bir evden iki kamyon çöp toplandı. Çalışma sonrası ev tamamen temizlendi.

Adana Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki Bayramoba Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar, komşuları 65 yaşındaki Bülent Uğur'un atık biriktirdiği evinde temizlik yapılmasını talep etti.

Çukurova Belediyesine ait temizlik ekipleri, vatandaşların başvurusu üzerine cumhuriyet savcılığından alınan iznin ardından polis eşliğinde eve girdi.

Ekipler, 2 yıl önce de temizlik yapıldığı öğrenilen evde biriktirilen yaklaşık 11 ton çöpü 2 kamyona taşıdı.

Atıkların çıkarılmasının ardından evde ilaçlama yapıldı.



#Adana
#çöp
#Ev
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK 2025 SON AÇIKLAMALAR 20 EYLÜL! 2025 Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak?