Adana’da şikayet üzerine evden iki kamyon çöp çıkarıldı

Adana'da, vatandaşların şikayette bulunduğu bir evden iki kamyon çöp toplandı. Çalışma sonrası ev tamamen temizlendi.
Adana Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki Bayramoba Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar, komşuları 65 yaşındaki Bülent Uğur'un atık biriktirdiği evinde temizlik yapılmasını talep etti.
Çukurova Belediyesine ait temizlik ekipleri, vatandaşların başvurusu üzerine cumhuriyet savcılığından alınan iznin ardından polis eşliğinde eve girdi.
Ekipler, 2 yıl önce de temizlik yapıldığı öğrenilen evde biriktirilen yaklaşık 11 ton çöpü 2 kamyona taşıdı.
Atıkların çıkarılmasının ardından evde ilaçlama yapıldı.