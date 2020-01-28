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KOCAELİ

Kocaeli’de doğa turizmi atılımı

‘Sanayi Başkenti’ konumunda olan Kocaeli, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmayla Türkiye’nin en uzun doğa yürüyüş parkurlarına sahip kenti olacak. Kent, proje tamamlandığında 2 bin 500 kilometreyi aşkın parkurlarla 4 mevsim turizme açık olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kocaeli
Kocaeli

Sanayi başkenti Kocaeli’yi turizmin de başkenti yapmak için gereken projeleri birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, yürüyüş ve bisiklet parkurlarının sayısını artırmak için ‘Kocaeli Doğa Turizmi Parkurları’ projesini hayata geçiriyor. Proje ile bin 500 kilometrelik doğa yürüyüş parkurları uzunluğunun, 2 bin 500 kilometrenin üzerine çıkarılması hedefleniyor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) da karşılıksız mali destek verdiği projenin, açılışı İzmit SEKA Park’ta bulunan Maide Restoran’da gerçekleştirildi. Bu proje ile Türkiye’nin en uzun doğa parkurları Kocaeli’de olacak.

Koordinatörlüğünü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın yapacağı “Kocaeli Doğa Turizmi Parkurları” projesinde, Başiskele Kaymakamlığı ortak olarak, Başiskele Belediyesi ise iştirakçi olarak proje faaliyetlerinde yer alacak.

EN UZUN PARKURLAR KOCAELİ’DE

Proje hakkında katılımcılara bilgi veren Proje Koordinatörü Önder Alioğlu, proje ile turistleri ve doğaseverleri Kocaeli’nin güzellikleri ile buluşturmak istediklerini belirtti. Alioğlu, “Doğu yürüyüş parkurlarının işaretlendirilmesi, aplikasyon ve takip uygulamaları, doğa eğitim çalışmaları, sosyal medyada yaygın kullanım, web sitesi, kitapçık hazırlanması bu çalışmanın hedefleri içinde yer alıyor. Parkur haritaları ve yönlendirme tabelaları yapılacak. Türkiye’nin en uzun parkurları Kocaeli’de yer alıyor” dedi.

PROJE YENİ BAŞLIYOR

Proje açılış toplantısına katılan tüm taraflara teşekkür eden Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, “İlimizin toplam yüzölçümünün, yüzde 44’lük kısmı doğal alana sahip bulunuyor. Kocaeli, Karadeniz ve Marmara Körfezi kıyılarımız ile beraber 6 mavi bayrak almış plaj,

Kartepe kayak tesisleri, 2 bin 580 kilometre 113 yürüyüş parkuru, Ormanya Doğal Yaşam Parkı ile Marmara’nın nefes aldığı bir il durumundayız. Bu proje kapsamında doğa parkurlarımıza tabelalarla donatılması, doğa yürüyüş el kitabının hazırlanması, tanıtımların ve diğer pek çok konuda adım atmış bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

  • MARKA’dan destek alan ‘Kocaeli Doğa Turizmi Parkurları Projesi’ ile doğa yürüyüş rotalarının işaretlendirme, tabelalandırma, yönlendirme, tanıtım ve markalama çalışmaları yapılacak. Doğa yürüyüş parkurları mobil uygulaması güncellenerek parkurlardaki hareketliğiği takip sistemi kurulacak. Yürüyüş parkurlarını gösteren harita çizimi yapılacak, sosyal medya yayını ve tanıtım videoları ile geniş kitlelere ulaşılacak. Belli aralıklarla parkur tanıtım etkinlikleri düzenlenecek, acente ve turların ilgisini arttırmak için tanıtım etkinlikleri yapılacak ve doğa yürüyüş parkurları kitabının İngilizce ve Türkçe basımı yapılacak. Proje kapsamında geniş katılımlı Doğa Turizmi Çalıştayı da yapılarak uzmanların görüşleri alınacak.

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