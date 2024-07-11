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Kocasını demir sopayla öldürdü

Denizli'nin Güney ilçesinde aile içinde çıkan tartışmada, karısı tarafından başına demir sopayla vurulan koca olay yerinde hayatını kaybetti.

09:30 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:44 - 11/07/2024 Perşembe
IHA
Murat Kutludağ - Ayşe Kutludağ
Murat Kutludağ - Ayşe Kutludağ

Olay, akşam saatlerinde Güney ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre; 2'si kız 3 çocukları bulunan 44 yaşındaki Murat Kutludağ ile 42 yaşındaki eşi Ayşe Kutludağ arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Karı koca arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen üniversite öğrencisi olan evin en büyük çocuğu F.K., kolundan bıçakla hafif şekilde yaralandı.


Oğlunun yaralandığını gören anne, öfkeye kapılarak eline geçirdiği demir sopayla kocasının başına vurdu. Kanlar içinde kalan Murat Kutludağ olay yerinde hayatını kaybederken, kocasının ölümüne neden olan kadın ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden kocanın cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.


Konya'da maskeli ırkçı grup Suriyeliler için sokağa çıktı: Kesici aletlerle video çekip TikTok'ta paylaştılar

Kayseri'de Suriyeli bir kişinin küçük yaştaki akrabasını taciz etmesi sonrası Kayseri'de başlayan olaylar, yurdun dört bir yanına da sıçramıştı. Provokasyona dönen olaylarda provokatörler, Suriyeli ailelerin evlerini basıp eşyalarını ateşe vermiş, araçlarını ters çevirmişti. Konya'da kaydedilen görüntülerde bir grup maskeli provokatör, Suriyeliler için sokağa çıktı. Ellindeki kesici aletlerle video çekmekten kaçınmayan kişi, görüntüleri TikTok'ta paylaştı. Paylaşımın sosyal medyada yankı bulması sonrası skandal görüntüleri hesabından silen "uygun_eminz" kullanıcı isimli provokatörün, hesabındaki tüfekli fotoğrafı da dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada büyük tepki çeken olay sonrası kullanıcılar, şahısların bir an önce yakalanması gerektiğini söyledi.



#Denizli
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#Cinayet
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