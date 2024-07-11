Kocasını demir sopayla öldürdü

Kayseri'de Suriyeli bir kişinin küçük yaştaki akrabasını taciz etmesi sonrası Kayseri'de başlayan olaylar, yurdun dört bir yanına da sıçramıştı. Provokasyona dönen olaylarda provokatörler, Suriyeli ailelerin evlerini basıp eşyalarını ateşe vermiş, araçlarını ters çevirmişti. Konya'da kaydedilen görüntülerde bir grup maskeli provokatör, Suriyeliler için sokağa çıktı. Ellindeki kesici aletlerle video çekmekten kaçınmayan kişi, görüntüleri TikTok'ta paylaştı. Paylaşımın sosyal medyada yankı bulması sonrası skandal görüntüleri hesabından silen "uygun_eminz" kullanıcı isimli provokatörün, hesabındaki tüfekli fotoğrafı da dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada büyük tepki çeken olay sonrası kullanıcılar, şahısların bir an önce yakalanması gerektiğini söyledi.