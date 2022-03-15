Komandolar Suriye’den dönüş yaptı.

Suriye’de görev yapan Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli komandolar Bingöl’e dönüş yaptı.
KAHRAMAN KOMANDOLARA KARŞILAMA Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Ülkemizin Suriye’de terör örgütleri ile mücadelede güvenlik alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Suriye görev gücünün Suriye’de bulunan birlikleri değiştirmek üzere görevlendirilen Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli kahraman komandolar kentte dönüş yaptı” denildi. Komandolar, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanlığı personeli ve personelin aileleri tarafından karşılandı.
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Tokat’ta ikamet eden Gazi Kürk, İstanbul’da sıfır araç satışı yapan bir bayide beğendiği arabanın kaporasını ödeyerek aracının gelmesini bekledi. Bayiden gelen haber üzerine Tokat’tan İstanbul’a gelen Kürk aracını aldı.
60 TC 074 Plakalı Ford markalı aracı aldıktan hemen sonra ekspertize götüren Kürk, öğrendikleri karşısında hayatının şokunu yaşadı. Yapılan ekspertizde aracın sağ arka kapısının hasarlı ve komple boyalı olduğu ortaya çıktı.
Aldığı sıfır aracı bayiye götüren Kürk, geçen 15 günlük süre içerisinde herhangi bir netice alamadı. Bayi tarafından yapılan eksperde aracın boyalı olduğu ortaya çıkmasına rağmen mağduriyeti giderilmeyen Kürk, yasal haklarını korumak için dava açtı.
“Bayi de araçtaki hatayı kabul etti”<br><br><br>Araç sahibi Gazi Kürk,” Ben bu arabayı almak için Tokat’tan geldim. Öncesinde kapora yatırmıştım. Aracın geldi, gel al dediler. Ben de aracı gelip aldım. Aracı aldığım gün ekspere götürdüm. Aracın sağ arka kapısı komple boyalı çıktı. Ayrıca kapının üretim tarihi kapının altında yazması gerekirken herhangi bir tarih de yazmıyor. Diğer kapılarda ise üretim tarihi yazıyor...
Ben yasal haklarımı arayacağım. Aracın şu anki değeri 450 bin TL 50 bin TL hasar var şu anda ya bana bu aracın yenisini verecekler ya da araçta çıkan hasar kaydını ödeyecekler. Beni çok mağdur ettiler. Avukat aracılığı ile ihbarname gönderdim zaten 15 gündür sürekli oyalıyorlar. Hiç bir şekilde yardımcı olmuyorlar ”dedi.
Tokat’tan gelip İstanbul’da aldığı sıfır araç 50 bin TL hasarlı çıktı
Akılalmaz olay: 450 bin TL'ye sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı
Tokat'ta ikamet eden Gazi Kürk, İstanbul'a gelerek bayiden aldığı sıfır aracı ekspertize götürdü. Kürk, 450 bin TL ödeyerek aldığı sıfır otomobilin 50 bin TL hasar kaydı olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı.
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Çorum'daki olay, merkeze bağlı Güveçli köyünde meydana geldi. Namaz kılmak camiye gelen bir genç, ısınmak için elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı.
Namazında ardından genç camide kullandığı elektrikli ısıtıcı için, panoya \"Namaz kılarken ısıtıcı açtım\" notu yazıp yanına 10 TL para bıraktı.
Akşam namazı için camiye gelen din görevlisi Yasin Şeker notu ve parayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Camideki güvenlik kameralarından olay anına ait görüntüleri izleyen Şeker, şunları söyledi:
14 Mart 2022 tarihinde ikindi namazını kıldık ve namazdan sonra eve geçtim. Akşam namazına geldiğimde bu videodaki kardeşimizin ısıtıcıyı kullanıp tahtaya not yazıp ve bir miktar parayı camimize bırakıp gittiğine şahit oldum. Güzel kardeşimizin bu yapmış olduğu davranış gerçekten beni çok etkiledi ve duygulandırdı. Rabbim böyle düşünceli kardeşlerimizin sayısını artırsın.\"
Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı görüntülerde gencin namaz sırasında elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdığı görülüyor. Namazın ardından genç, camideki ilan panosuna yazı yazarak cüzdanından çıkarttığı parayı yanına bırakıyor.
Namaz kılmak için camide elektrikli ısıtıcıyı çalıştıran gençten iç ısıtan hareket
Çorum'da bir genç camide namaz kıldığı sırada elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı. Gencin namazın ardından ilan panosuna bıraktığı 10 TL para ise yürekleri ısıttı.