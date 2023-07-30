KOMEK Togg’un ahşap oyuncağını üretiyor

KOMEK Ahşap Oyuncak Eğitim ve Tasarım Atölyesi.
KOMEK Ahşap Oyuncak Eğitim ve Tasarım Atölyesi; yapboz, tren, araba, uçak, at, topaç, bulmaca gibi oyuncak yelpazesine Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili Togg’u da ekledi. “Anatoya” markasıyla doğal boyama teknikleri kullanılarak üretilen Togg’un ahşap oyuncakları çocukların vazgeçilmezi olacak. Ahşap ve pelüş oyuncaklar üreten atölyede kendi tasarımlarıyla eğitici, geleneksel, robotik, teknolojik oyuncaklar üretiliyor ve internet üzerinden tüketiciye ulaştırılıyor. Yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın ardından yerli ve milli araç Togg’un da ahşap oyuncaklarını üreten KOMEK Ahşap Oyuncak Üretim Atölyesi, kayın ağacından ürettiği oyuncakları yedi farklı renkte satışa sunuyor.