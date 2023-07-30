|
Gündem

KOMEK Togg’un ahşap oyuncağını üretiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, (KOMEK) Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili Togg’un ahşaptan oyuncağını üretiyor.

04:00 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
KOMEK Ahşap Oyuncak Eğitim ve Tasarım Atölyesi.

KOMEK Ahşap Oyuncak Eğitim ve Tasarım Atölyesi.

KOMEK Ahşap Oyuncak Eğitim ve Tasarım Atölyesi; yapboz, tren, araba, uçak, at, topaç, bulmaca gibi oyuncak yelpazesine Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili Togg’u da ekledi. “Anatoya” markasıyla doğal boyama teknikleri kullanılarak üretilen Togg’un ahşap oyuncakları çocukların vazgeçilmezi olacak. Ahşap ve pelüş oyuncaklar üreten atölyede kendi tasarımlarıyla eğitici, geleneksel, robotik, teknolojik oyuncaklar üretiliyor ve internet üzerinden tüketiciye ulaştırılıyor. Yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın ardından yerli ve milli araç Togg’un da ahşap oyuncaklarını üreten KOMEK Ahşap Oyuncak Üretim Atölyesi, kayın ağacından ürettiği oyuncakları yedi farklı renkte satışa sunuyor.



#Konya Büyükşehir Belediyesi
#Eğitim
#Zanaat
#KOMEK
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bayern Münih hazırlık maçında Japon ekibi Kawasaki Frontale'yi 1-0 mağlup etti