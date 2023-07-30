KOMEK Togg’un ahşap oyuncağını üretiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınların çıkış nedeninin yüzde 90’a yakınının insan kaynaklı olduğunu belirterek, “Bu yıl, sene başından bu zamana kadar ülkemiz genelinde 1022 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alan zarar gördü. Bu alanın sadece 5 bin 800 hektarlık kısmı, 18 yangında oldu. Bu 18 yangının da 17’si, 10 Temmuz ile 18 Temmuz arasında oldu” dedi.