Diyarbakır Anneleri Bedriye Uslu, Süleyman Aydın ve Ayşegül Biçer'i dinledi.
Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Diyarbakır Anneleri Bedriye Uslu ve Ayşegül Biçer ile Süleyman Aydın'ı dinledi.
BEDRİYE USLU:
Mahmut Uslu'nun annesiyim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'tan Allah razı olsun. Hiçbir annenin yüreği acımasın, ağlamasın. Çocuklarımız kayıptır. Allah'tan umudumuz çocuklarımız geri gelsin.
SÜLEYMAN AYDIN:
Evladım Özkan Aydın, 15 yaşında kandırıldı, 10 yıldır ellerinde. Ölmüş, kalmış mı bilmiyorum. Terörsüz Türkiye'yi başlatan cumhurbaşkanımıza, Bahçeli'ye ve size (komisyona) teşekkür ederiz. Umudumuz sizsiniz. Silah zoruyla evladımı konuşturuyorlar, 'annemi babamı istemiyorum' diyor hangi evlat istemez? Eğer öldüyse cenazemi verin bana. En azından bir mezarı olsun. Siz milleti temsil ediyorsunuz. Bir komisyon kurulsun. Evlatlarımız gelsin ceza çekmesinler.
AYŞEGÜL BİÇER:
Diyarbakır anneleri olarak 384 aile nöbetteyiz. Mücadelemiz ile 62 aile evladına kavuştu. Oğlum Mustafa 16 yaşında elimden alındı. HDP İl Başkanlığı önünde oturdum. Çok şükür oğlum Mustafa teslim oldu evimize döndü. Ben evladıma kavuştum diye çadırdan kalkmadım. Masum gençlerin ailelerine dönmesine izin verilmelidir.
Komisyon yarın da Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri, ikinci oturumda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri dinlenecek.
