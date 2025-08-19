SÜLEYMAN AYDIN:

Evladım Özkan Aydın, 15 yaşında kandırıldı, 10 yıldır ellerinde. Ölmüş, kalmış mı bilmiyorum. Terörsüz Türkiye'yi başlatan cumhurbaşkanımıza, Bahçeli'ye ve size (komisyona) teşekkür ederiz. Umudumuz sizsiniz. Silah zoruyla evladımı konuşturuyorlar, 'annemi babamı istemiyorum' diyor hangi evlat istemez? Eğer öldüyse cenazemi verin bana. En azından bir mezarı olsun. Siz milleti temsil ediyorsunuz. Bir komisyon kurulsun. Evlatlarımız gelsin ceza çekmesinler.