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Komisyon için ortak toplantı

Komisyon için ortak toplantı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0019/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş

DEM Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, yeniden göreve seçilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşme sonrasında Gülistan Kılıç Koçyiğit yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı Kurtulmuş’un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis çatısı altında kurulması için önerdiği Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’na sıcak baktığını ve komisyonun yaz aylarında kurulacağını söyledi. Koçyiğit, “Meclis Başkanı bütün partileriyle bir araya gelerek toplantı yapacağını ifade etti. Meclis kapanmadan komisyon kurulmasını bekleyebiliriz. Yazın da çalışacak. Diğer partiler de mutabık kalırsa hiçbir sorun yok” açıklamasında bulundu.


BELÇİKA’YA GİDİYOR

Öte yandan NATO Parlamento Başkanları Zirvesi bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da iki gün sürecek zirvede Türkiye’yi temsil edecek.


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