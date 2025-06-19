Komisyon için ortak toplantı

DEM Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, yeniden göreve seçilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşme sonrasında Gülistan Kılıç Koçyiğit yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı Kurtulmuş’un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis çatısı altında kurulması için önerdiği Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’na sıcak baktığını ve komisyonun yaz aylarında kurulacağını söyledi. Koçyiğit, “Meclis Başkanı bütün partileriyle bir araya gelerek toplantı yapacağını ifade etti. Meclis kapanmadan komisyon kurulmasını bekleyebiliriz. Yazın da çalışacak. Diğer partiler de mutabık kalırsa hiçbir sorun yok” açıklamasında bulundu.