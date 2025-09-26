Komisyonun yeni konukları: Emekli subaylar, kadınlar ve gençler

Kurtulmuş, 28'inci Dönem 3'üncü Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısında konuştu. 1 Ekim'de Meclis'in yeni yasama açılışından önce parlamento muhabirleri ile bir araya gelen Kurtulmuş, TBMM Faaliyet Raporunu kamuoyu ile paylaştı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.





HER ŞEY KAMUOYUNA AÇIK





Komisyonun Abdullah Öcalan'ı dinlemesi yönündeki iddialar da Kurtulmuş'a soruldu. Kurtulmuş, "Her şey kamuoyunun önünde açık bir şekilde cereyan ediyor bir toplantının dışında hiçbir toplantımız gizli olmadığı o da niteliği itibari ile komisyonun herhangi bir konuda nasıl karar alacağı bellidir. Henüz bu konu komisyonu gündemine gelmemiştir. Komisyonu gündemine gelirse nitelikli çoğunlukla bu karar komisyonda alınırsa komisyon buna karar verecek. Benim başkan olarak karar vereceğim bir konu değil henüz Komisyonu gündemine gelmemiştir" yanıtını verdi.





DİNLEMELER SÜRECEK





Kurtulmuş, "Komisyon dilemeleri sürecek mi?" sorusuna ise gençlik ve kadın temsilcisi olan grupların dinlenmesinde fayda olduğunu karşılığını vererek, ekim ayında bu kesimlerin yanı sıra emekli subayları ve astsubayları, Türkiye'nin terörle mücadelesine katkıda bulunmuş ve bedel ödemiş grupların dinleneceğini söyledi. Kurtulmuş, "Belki de son toplantıyı Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve ilgili bakan arkadaşlar Adalet Bakanı ve Dışişleri Bakanı olmak üzere son kez genel çerçeve bir kez daha değerlendirecekleri bir toplantı yapılabilir" dedi.





YASA NİHAİ RAPORDAN SONRA





Kurtulmuş, komisyonunun yasa hazırlama yetkisinin olmadığını da anımsatarak, komisyonun nihai raporunu TBMM Genel Kurulu'na sunacağını ve komisyonun vazifesinin bu olduğunun altını çizdi. Kurtulmuş, komisyonun temel vazifesi sürecin başarıyla tamamlanmasına ve takip edilmesine öncülük etmek olduğunu kaydederek, "Sonuçta bir çerçeve oluşturarak şu adımlarla yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Şuralarda da şöyle adımların atılması gerekir diyerek bir ana çerçeveyi komisyon olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne nihai raporla sunacağız. Komisyonun vazifesi bu. Partiler bu konularda anlaşırsa yasaların çıkarılması da kolay olacaktır. Meclisin kurduğu bu komisyon bir yasa hazırlama komisyonu değil bu sürecin ana çerçevesini ne olduğuna ilişkin bir nihai raporu sunarak Meclis'e bunu göndermektir. Gereğini Meclis Genel Kurulu'nda yapılmasıdır" dedi.





TOPLUMSAL RIZA ÜRETMEK





Kurtulmuş, komisyon çalışmaları için 31 Aralık'ı nihayet tarih olarak koyduklarını, eğer gerekirse ikişer aylık sürelerle komisyon çalışmalarını uzatma yetkisini komisyonlara verdiklerini söyleyerek, "Çok hassas bir süreç yürütüyoruz. Ben kendi adıma söyleyeyim beklentilerimin üstünde olumlu bir süreç sürdürüyoruz. Yani şeffaf açık bir başka ikinci bir gündem olmadan her komisyonda karar alınarak müzakere edilerek devam ediyor. Tabii ki bu sürecin önemli hususlarından birisi toplumsal rızanın artırılmasıdır" açıklamasında bulundu.





KOMİSYON OLARAK GÖZLEMCİYİZ





Kurtulmuş, "Silahların geride kalması en hassas süreçlerden biridir örgütün kendisine gerçekten fes ettiği silahların bütünüyle bırakıldığının tespiti TBMM'nin yapacağı bir şey değildir. MİT ve Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere terörle mücadele ile ilgili güvenlik kurumları saha tespitlerini yapanlar tarafından tespit edilir kayıt altına alınır örgütün bütünüyle silahlarını bıraktığı fesih sürecini tamamlandığı ortaya konulursa bu süreçlerin hepsinde Meclis Komisyonu olarak gözlemci olabiliriz. Nerede kim kaç tane silah bıraktı bunu takip etmek bizim işimiz değil" dedi.





SİLAH BIRAKMAYA İŞAET ETTİ





"Ekim ayı içerisinde yasa teklifleri düzenlemelerle ilgili partilerin hazırlığı gelmiş olur mu?" sorusuna ise Kurtulmuş, "TBMM'nin bütün çalışmalarının hepsini yapması birkaç gün içerisinde tamamlanabilir ama sonuçta pedalın diğer ayağının da çalışması lazım" diyerek, silah bırakmanın tamamlanması gerektiğine işaret etti.





ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ TARİHİ ÖNEMDE





Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD temasları da soruldu. Kurtulmuş, "Fevkalade önemli bir ziyaretti, tarihi bir gelişmeydi. Ben yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump ile görüşmesini değil, New York çalışmalarının tamamını; Genel Kurul konuşması, Gazze Özel Oturumun konuşması, Trump ile beraber Müslüman ülke liderleri ile yaptığı görüşmeleri tarihi olarak görüyorum" dedi. Trump ile yaptığı görüşmenin Türkiye açısından oldukça olumlu olduğunu kaydeden Kurtulmuş şunları söyledi:





TÜRKİYE'YE YENİ KAPI AÇACAK





"Hakikaten önemli ve tarihi bir görüşmeydi. Bu görüşmenin hem Türk-Amerikan ilişkileri bakımından hem de bölgedeki dengeler ve denklemler bakımından Türkiye'ye yeni kapılar açacaktır, yeni adımların atılmasına vesile olacaktır. Bu görüşmeden yansıyan olumlu havanın yani ABD Başkanının Müslüman bir ülkenin lideriyle yaptığı samimi görüşmenin dünya dengeleri bakımından da önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah sonuçları iyi olur, yeni bir dönem olduğu açık görülüyor. Türkiye'nin bölgesel anlamdaki etkisini artıran bir toplantı olduğunu görüyoruz. Toplantıda konuşulanların sıkı bir şekilde takip edilerek sonuçlarının alınmasını önemli görüyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye politikaları konusunda gösterdiği liderliğe atıfta bulunarak, hatta biraz da abartılı bir cümleyle, 'Suriye'yi siz aldınız' yönündeki açıklaması, Türkiye'nin Suriye ve özellikle de siviller konusunda yaptığı büyük katkıları da ifade etmiştir. Ümit ederim başta Suriye olmak üzere bölgedeki bütün problemli alanların bizim lehimize gelişmelerin yaşanmasına vesile olur."





TÜRKİYE'DE MEŞRUİYETİN TEK KAYNAĞI VAR





Kurtulmuş'a ABD Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barack'ın 'meşruiyet' açıklaması soruldu. Kurtulmuş, "Türkiye'de meşruiyetin bir tane kaynağı vardır. O da millet iradesidir. Millet iradesinden başka hiçbir dış ya da iç odağın Türkiye siyasetine meşruiyet sağlaması mümkün değildir" dedi. Kurtulmuş, meşruiyetin kaynağının TBMM'de temsil edilen millet iradesi olduğunu kaydetti.



