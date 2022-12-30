Komşu uyuşmazlığına arabulucu formülü

Hükümet kronikleşen sorunların 2023 yılı içinde çözümü konusunda yeni adımlara hazırlanıyor. Konut haczi, komşu uyuşmazlıkları gibi geniş kesimleri ilgilendiren alanlarda sorunlar masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında dün Adalet Bakanlığı’nın düzenleme ihtiyaçlarına yönelik çalışma toplantısı yapıldı. Toplantıda şu konular değerlendirildi:

ALACAĞI AŞMAYACAK HACİZ

Konutta haczin hâkim kararıyla yapılabilmesi ve alacak miktarını aşacak şekilde haciz yapılamaması. Kira, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıkların dava şartı arabuluculuk kapsamına alınması. Taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuğa gidilebilmesi.

CEZAEVİNDE UYUŞTURUCU TEDAVİSİ

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan hükümlü olanların ceza infaz kurumunda tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılmasının zorunlu hale getirilmesi. Yeni avukatların 5 yıla kadar baro aidatlarının ödeme şartının kaldırılması. Göçmen kaçakçılığı suçuna ilişkin cezanın ağırlaştırılması. Toplantıya, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

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