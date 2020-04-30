Kongreye sosyal mesafe ayarı: AK Parti kongreyi haziran ayının ilk haftasında yapacak

AK Parti, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelediği kongreleri “sosyal mesafe” ayarı ile haziranın ilk haftasında yapmayı planlıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başkanlığında önceki gün video konferansla gerçekleştirilen AK Parti MYK’da ara verilen kongreler, Meclis’in çalışma takvimi ile koronavirüs tedbirleri başta olmak üzere normalleşme süreci, muhalefetin salgınla mücadeleye dönük manüpülatif girişimleri ele alındı. MYK’da 20 Mayıs’a kadar ara verilen Meclis çalışmalarının 2 Haziran’a kadar uzatılması benimsendi. Yine parlamento çalışmalarının 12 Temmuz’da yapılacak Meclis Başkanlığı seçimleri için temmuz ayında da sürmesi konusunda fikir birliği çıktı.

HAFTA İÇİ DE YAPILACAK

MYK’da ele alınan bir diğer konuyu ise koranavirüs nedeniyle ertelenen kongreler oluşturdu. Kongrelerin de haziran ayında sosyal mesafe korunarak yapılması planlanıyor. AK Parti, normalleşme sağlananınca kongrelerini öngörülen takvimi uyarınca tamamlamayı hedefliyor. Bu çerçevede hafta sonları toplanan kongrelerin hafta içine de yayılarak tamamlanması planlanıyor.

İSLAM’A YAPILMIŞ SALDIRI

Toplantıda Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik skandal açıklaması da gündeme geldi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun Ankara Barosu’na tepki göstermesi MYK üyeleri tarafından olumlu bulundu. Erdoğan’ın, Ankara Barosu’nun bu açıklamalarına tepki göstererek, bunun İslam’a yapılmış bir saldırı olduğunu söylediği öğrenildi.

CHP’NİN KARALAMA GİRİŞİMİ

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MYK’da CHP başta olmak üzere muhalefet partilerinin özellikle sosyal medya üzerinden Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesindeki başarılı çalışmaları aleyhindeki girişimleri değerlendirildi. Muhalefete sosyal medyadan daha güçlü cevap verilmesi kararlaştırıldı.

PKK/PYD’nin Afrin’deki terör saldırısının da ele alındığı toplantıda olası yeni girişimlere karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerekli önlemlerin alındığını söylediği ifade edildi.