Siyaset Bilimci Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun, mevcut anayasanın sistematiğini yitirdiğini söyledi. Prof. Durgun, yeni anayasanın demokrasiye yatırım olacağına dikkat çekti. Yeni anayasaya ilişkin tartışmaları değerlendiren Prof. Durgun, daha öncesinde de topyekun yepyeni bir anayasa yapma hedefi olduğunu hatırlattı. “Araya 15 Temmuz girince resim bambaşka tarafa gitti” diyen Prof. Durgun, Türkiye’nin yaşadığı pek çok krizle beraber bunun gerçekleşemediğini kaydetti.

GÜNDEM Anayasa panikletti

KONJONKTÜR UYGUN

Şu an yeni anayasa için uygun bir konjonktür bulunduğunu belirten Prof. Durgun, 1982 Anayasası’nın 19 kez değiştirilmesine karşın darbenin mirası olarak akıllarda kalmaya devam ettiğini bildirdi. Prof. Durgun, “12 Eylül’ü çağrıştırmayan, hem siyasal partiler, hem de seçim kanunun ele alınması, topluma iyi anlatılması, Türkiye’deki demokrasi geleceği için iyi yatırımdır” dedi.

GÜNDEM Yeni anayasa: İlk günden bahane

MUHALEFET DE SORUMLU

Prof. Durgun, şöyle konuştu: “82 Anayasası yamalı bohçaya dönüşmüş. Kendi içinde sistematiği kaybetmiş bir anayasa var. Yeni anayasanın sistematiği nasıl kurulacak, neler düzenlenecek, birey hakları ile devletin yetkilerindeki dengenin nasıl kurulacağı oluşturacak tartışma konusu burası olacak. Anayasa Mahkemesi ile bir tartışma olacağı kanaatim var. Meclis’in yetkisinin artmasına yönelik değişiklik olacak gibi. Yetki ve sorumluluk dengesinin oluşturulması. Anayasa metininden daha çok siyasilerin davranışları ya yapıcı hale getirecek ya da engelleyecek. Meclis’teki uzlaşıda hükumet sistem tartışması olursa, çıkmaz yola girer. Diğer taraf ‘hükumet sistemini tartışacağız’ derse günlük siyaset argümanı konusu haline getirdiği anda itibaren bütün mesele parlamento çoğunluğunda yapılabilecek işe kalır. Bu sadece iktidarın sorumluluğu değildir, muhalefetinde sorumluluğudur, ortak sorumluluktur.”

REKLAM

GÜNDEM TBMM Başkanı Şentop'tan "Yeni anayasa" ve Boğaziçi açıklaması

12 Eylül’ün diğer kalıntıları