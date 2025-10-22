Konser iddianamesi kabul edildi: 14 sanık hakkında 31 yıla kadar hapis isteniyor

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdi raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarında, ABB’nin 2021-2024 yılları arasındaki 32 konser hizmet alımında, belediyenin 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı belirlenmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etmişti. Ankara 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 59 sayfalık iddianameyi kabul etti. Aralarında eski ABB bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 5’i tutuklu 14 sanık hakkında “nitelikli zimmet” suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezaları isteniyor. İddianamenin kabulüyle, mahkeme tensip zaptı hazırlayacak. İlk duruşmanın günü ve saati önümüzdeki günlerde belirlenecek.