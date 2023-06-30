Konteyner kentte son etap

Depremin vurduğu Kahramanmaraş’ta barınma sorununu çözmek için çalışmalar sürüyor. Dulkadiroğlu’na bağlı Dereli Mahallesi’nde 429 bin metrekarelik alana kurulan 57 futbol sahası büyüklüğündeki konteyner kentte sona gelindi. Altyapı çalışmaları ve konteyner kurulumunun devam ettiği bölgede sosyal alanların yanı sıra çocuklar için oyun parkları da yapılacak. Sıcak havaya rağmen ekipler alanı hazır hale getirmeye çalışıyor. Yaraların hızla sarılması için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan AFAD İl Müdürü Tayfun Temur şu bilgileri verdi:

“Çalışmalar etap etap devam ediyor. Bir kısmını da açmış durumdayız. 2 bin 900 konteynerlik alanda altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar alana gelmiş konteynerlerin hepsi sahaya inmiş durumda altyapı bağlantıları devam ediyor. Altyapı çalışmaları devam ederken etap etap açarak vatandaşlarımızı yerleştiriyoruz. Hizmete açılmış alanda toplam 2 bin 700 vatandaşımız barınıyor. Yine bu alanın yanında bir planlamamız bulunmakta. Altyapı çalışmamız yüzde 85 bitmiş durumda. İnşallah bu çalışma tamamlandığında vatandaşlarımızı oraya yerleştirmeyi planlıyoruz.”